又有確診案到宜蘭 縣府呼籲民眾注意健康

繼新竹市1名新冠肺炎確診案曾於日前返鄉宜蘭後，台北市1名確診者也曾於6月底到宜蘭旅遊。宜蘭縣政府今天呼籲，縣民暑假時應與來訪的外縣市遊客保持距離，注意健康。

新竹市昨天新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診案，個案曾於6月21日返回宜蘭探親時，到過宜蘭縣冬山、羅東與五結等地。

宜蘭縣長林姿妙今天下午在疫情線上記者會表示，宜蘭縣雖已連續7天零確診，但又有1名案14946、30多歲男性曾於6月26日及27日與家人來宜蘭，入住礁溪兆品酒店，6月28日身體不適，採檢後確診。

縣府表示，案14946感染源由台北市政府疫調中，呼籲當時曾去過相關地點的民眾，注意自身健康。此外，縣府昨天為屠宰業者篩檢，共235人，快篩與PCR檢驗結果全數陰性。

部分宜蘭縣頭城鎮民日前集資印製「宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」帆布條，準備掛在鎮內明顯地點，勸導外縣市遊客在三級警戒期間減少不必要外出。事後，有人支持，但也有人批評用詞激烈，引起兩極討論。

發起單位之後綜合鎮民想法，決定採用中性溫和措施，把標語改成「乖，醫護人員很辛苦，請等疫情結束，再來玩喔」，今天起掛在頭城大橋側邊。

發起人說，疫情總會過去，屆時還是希望外縣市遊客來宜蘭玩，不希望因為這樣的標語，造成太多誤會。

宜蘭縣政府昨天起，開放72至74歲長者預約新冠肺炎疫苗施打，民眾可向7家醫院或8家診所預約，醫院施打時間為今天起至8日，診所施打時間為5日至8日。

今天是醫院施打第一天，網友指稱，羅東聖母醫院出現逾百人擠在同一場所情形，無人流動線管理，擔心成為防疫破口。

聖母醫院解釋，今天上午受理250多人預約接種，醫院3樓規劃成疫苗專區，規劃3處診間為預約者注射疫苗，另在樓上設置休息區；由於接種人數眾多，醫護人員當時曾請預約號碼較後段的長者先上樓休息，但多數長者與陪同家屬仍堅持在3樓等候，即使警方在醫院協助維持秩序，但多數人仍不為所動，因此造成注射區人潮眾多。明天起將發放號碼牌，重新規劃動線與強制分流，避免再出現群聚情形。

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