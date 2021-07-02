台中東區十甲旺市場2人確診 市府展開快篩清消

打破連續6天零確診，台中市東區十甲旺市場2名麵店工作人員確診新冠肺炎，市府今天表示，已針對市場進行清消及攤商快篩，也在社區大樓進行快篩，並將病毒基因送中央定序。

在連續6天零確診後，台中市今天新增2名新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診個案，市府表示，2人分別是居住於北區美麗殿社區的72歲男性及其同住女友人，2人都在東區十甲旺市場的麵店工作。

台中市長盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會中指出，昨晚接獲通報後，除協調市場停業3天，今天一早立即在東區成立前進指揮所，並在東區十甲旺市場、北區美麗殿社區各設置1處快篩站，立刻啟動快篩工作。

有關確診個案目前狀況，台中市衛生局長曾梓展說，其中72歲男性有肺積水、高血壓及心血管病史，平常因慢性病史有呼吸困難及喘的情形，6月21日開始病情加劇，幾乎在家休息，30日曾到十甲旺市場，但因身體不適僅短暫停留又搭計程車回家休息，7月1日因呼吸喘，在朋友協助下由救護車送至急診，經PCR檢驗確診，目前重症插管治療中，疫調由其家屬代為說明，感染源不明待釐清。

至於另一名女性確診個案，曾梓展表示，因同居男友人確診，被匡列為接觸者，同日至醫院PCR採檢確診，確診前無任何不適症狀。由於2人感染源不明，加上國內出現印度Delta變種病毒，已送中央進行基因定序。

市府今天同時在十甲旺市場及美麗殿社區成立快篩站，台中市新聞局長黃國瑋說，到下午2時為止，十甲旺市場共篩檢444人，全數陰性。美麗殿社區則篩檢670人也全部陰性，快篩作業將持續到晚上8時。此外，由於2名確診者是5月底從對面的俾仕麥大樓搬到美麗殿社區，市府也規劃明天在俾仕麥大樓成立快篩站為住戶篩檢。

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