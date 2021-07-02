桃園交友圈群聚案增2例 全案累計16人確診

桃園市今天新增3例本土個案，其中2例屬於桃園交友圈群聚案，全案累計16人確診；桃園市衛生局呼籲，屬於該朋友圈、有和該案相關友人接觸過的人，請主動和衛生局聯絡採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增57例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，桃園市佔3例。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，桃園今天新增的3例本土個案（案15011、案15012、案15013），年齡介於30多歲至50多歲之間，案15011是昨天去輔大醫院就診後確診，因為他一直是在居家辦公，因此先匡列家人4人居家隔離，感染源追溯中。

王文彥表示，案15012和案15013是一對同住的離婚夫妻，屬於桃園交友圈群聚案，昨天因為有症狀到醫院採檢確診，經調查，兩人曾與桃園交友圈群聚案指標個案13091、6月20日確診的案14096有聯絡，感染源可以追溯，全案累計共16人確診；桃園市累計確診案例827人，目前居家隔離人數422人。

桃園市政府表示，今天的個案尚無足跡調查資料，但補充6月25日、30日的個案足跡調查，包括曾在6月20日去過JIT快速剪髮桃園天祥店、6月26日去過龜山區的長青藥局，以及維康醫療用品林口長庚院外店；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

商品推薦