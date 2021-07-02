前進指揮所進駐環南市場 王必勝第3度任指揮官

台北市、指揮中心聯手設環南市場前進指揮所，醫福會執行長王必勝繼桃園醫院、苗栗電子廠群聚案後，第3度臨危受命任指揮官；北市由副市長黃珊珊出任指揮官。

國內今年爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情，年初衛福部立桃園醫院發生院內感染事件，主管部立醫院的醫福會執行長、指揮中心醫療應變組副組長王必勝首度挺進第一線坐鎮，並擔任前進指揮所指揮官，成功達成清零計畫。

5月國內發生本土疫情，苗栗發生電子廠群聚疫情，百餘名移工與本國籍員工染疫，指揮中心於6月4日成立前進指揮所，二度指派王必勝擔任指揮官，協助企業分艙分流與降載復工，經過24天努力疫情終獲控制。

除了兩度擔任前進指揮所指揮官外，4月間，華航諾富特飯店爆發群聚疫情，染疫範圍擴及華航機組員與飯店員工，王必勝也銜命進駐華航園區，設置疫苗接種站替相關人員打疫苗，之後也擔任諾富特專案的指揮官，協助諾富特飯店重啟的管理。

近日屏東爆發最早在印度發現的Delta變異株群聚事件，王必勝也隨行政院長蘇貞昌前往屏東協助處理疫情，他並在臉書發文分享，屏東在本次疫情處理展現積極態度與高效率作為，現場視察採檢站動線與效率良好。

商品推薦