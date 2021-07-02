快訊

環南確診疫調拚下午5時完成 市場停業3天

【7/2確診地圖】本土新增57例、死亡15例 環南確診案尚未列入

前進指揮所進駐環南市場 王必勝第3度任指揮官

中央社 / 台北2日電

台北市、指揮中心聯手設環南市場前進指揮所，醫福會執行長王必勝繼桃園醫院、苗栗電子廠群聚案後，第3度臨危受命任指揮官；北市由副市長黃珊珊出任指揮官。

國內今年爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情，年初衛福部立桃園醫院發生院內感染事件，主管部立醫院的醫福會執行長、指揮中心醫療應變組副組長王必勝首度挺進第一線坐鎮，並擔任前進指揮所指揮官，成功達成清零計畫。

5月國內發生本土疫情，苗栗發生電子廠群聚疫情，百餘名移工與本國籍員工染疫，指揮中心於6月4日成立前進指揮所，二度指派王必勝擔任指揮官，協助企業分艙分流與降載復工，經過24天努力疫情終獲控制。

除了兩度擔任前進指揮所指揮官外，4月間，華航諾富特飯店爆發群聚疫情，染疫範圍擴及華航機組員與飯店員工，王必勝也銜命進駐華航園區，設置疫苗接種站替相關人員打疫苗，之後也擔任諾富特專案的指揮官，協助諾富特飯店重啟的管理。

近日屏東爆發最早在印度發現的Delta變異株群聚事件，王必勝也隨行政院長蘇貞昌前往屏東協助處理疫情，他並在臉書發文分享，屏東在本次疫情處理展現積極態度與高效率作為，現場視察採檢站動線與效率良好。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／蘇貞昌視察枋山防疫 指示王必勝疫苗應「聽」縣長的

要求王必勝協助卻沒送公文 黃珊珊：我們都用LINE聯繫

確診達30人！國軍桃園總醫院移出病患 降載醫療量能

防疫記者會王必勝「不看稿又邏輯強」 網讚：很安心

相關新聞

【7/2確診地圖】本土新增57例、死亡15例 環南確診案尚未列入

國內本土疫情稍有解封跡象，今日我國本土確診案例增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土及1例境外移入；另確診個...

林昶佐嗆柯文哲動作慢 自治會長回罵：騙肖！你有關心過？

環南市場今天有41確診，中央與地方前往視察並舉辦記者會說明現況。不過立委林昶佐卻當場吐槽台北市長柯文哲，認為這幾天才要大...

環南確診疫調拚下午5時完成 市場停業3天

台北市從7月1日起，針對環南市場等大型批發市場進行大規模PCR檢測，篩檢總數約7500人，其中環南市場有41人陽性。指揮...

公投若卡法規不能延 民眾黨籲國民黨響應連署修法

中選會今下午將決定828公投是否因疫情延期，立法院民眾黨團總召邱臣遠、立委張其祿今舉行記者會表示，中選會應做出延期公投的...

直播／今新增本土57例！境外1例、死亡15例「北市單日確診超過新北」

北農PCR專案昨天啟動，其中採檢後的部分結果今上午出爐，環南市場多達41人採檢結果呈現陽性，環南市場今天早上7點半起緊急...

林昶佐環南市場接受聯訪 攤商嗆：演戲去電視演，滾！

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天率隊前往環南市場視察並舉辦記者會說明疫情，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊陪同，當地立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。