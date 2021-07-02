侯友宜：北農、環南群聚 新北144人遭波及確診

台北環南市場今天再爆41名攤商核酸檢測（PCR）陽性，緊急休市3天。新北市長侯友宜指出，北農、環南市場群聚感染案，新北已有144人遭波及確診，目前皆已安置完畢。

侯友宜上午到三重區碧華國中視察疫苗接種情形後，他針對媒體有關環南市場爆發新群聚提問表示，新北市在台北農產運銷公司、環南市場新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚感染中，有144人受波及確診，目前皆已安置完畢。

侯友宜指出，一開始北農案確診的51人中，新北市民就占了29人，因此不斷呼籲大家踴躍到社區篩檢站採檢；這10天來，在自述有北農、環南史的5664人中，又找出10個陽性確診個案。

侯友宜說，面對環南市場爆新群聚，新北市一定會共同承擔及面對，一起努力解決，希望能有效地再度控制住疫情。另外，新北市家禽運銷合作社染疫事件，已進行2次快篩，昨天又加做核酸檢測，目前篩檢600人皆為陰性。

商品推薦