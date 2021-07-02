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7月2日疫情懶人卡／新北三重湯城園區2確診 北市相近2診所醫師染疫

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月1日疫情懶人卡

▌確診牙醫、耳鼻喉醫僅距450公尺 北市議員憂六張犁恐成破口

上周台北市信義區一名牙醫醫師和2名員工確診，前天又傳出大安區有一名耳鼻喉科醫師確診，200多位病患中有一人透過精準疫調抓出確診，兩間診所相距僅450公尺，都位在六張犁。

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▌新北三重湯城園區某企業2確診 310名員工PCR皆陰性

新北市衛生局證實，三重湯城園區內某企業有2名員工確診，目前共匡列123人居家隔離，並篩檢310人，核酸檢測（PCR）結果皆為陰性。

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▌國軍桃園總醫院群聚案增2例 全案累計35人確診

桃園市1日新增5例本土個案，其中有2例屬於國軍桃園總醫院群聚案，全案累計共35人確診；另有1例屬於桃園交友圈群聚案，個案生活大多住在旅館，全案累計共14人確診。

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新冠肺炎 COVID-19

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新冠肺炎變種病毒肆虐全球，包含令人聞之色變的Delta變種病毒，世界衛生組織（WHO）也將Alpha、Beta、Gamma共四種變種病毒列為「高關注變異株」。目前市面上不同廠牌疫苗對高關注變異株的保護力不一，各國的當務之急除了提升疫苗施打率，更重要的是要「打對疫苗」，面對變種病毒時，國人才會有一定的保護力，進而遏止疫情擴散。

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