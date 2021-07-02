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7月2日疫情懶人卡／新北三重湯城園區2確診 北市相近2診所醫師染疫
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月1日疫情懶人卡）
▌確診牙醫、耳鼻喉醫僅距450公尺 北市議員憂六張犁恐成破口
上周台北市信義區一名牙醫醫師和2名員工確診，前天又傳出大安區有一名耳鼻喉科醫師確診，200多位病患中有一人透過精準疫調抓出確診，兩間診所相距僅450公尺，都位在六張犁。
▌新北三重湯城園區某企業2確診 310名員工PCR皆陰性
新北市衛生局證實，三重湯城園區內某企業有2名員工確診，目前共匡列123人居家隔離，並篩檢310人，核酸檢測（PCR）結果皆為陰性。
▌國軍桃園總醫院群聚案增2例 全案累計35人確診
桃園市1日新增5例本土個案，其中有2例屬於國軍桃園總醫院群聚案，全案累計共35人確診；另有1例屬於桃園交友圈群聚案，個案生活大多住在旅館，全案累計共14人確診。
疫情快報
▪【疫情專題】疫情續降！今增本土確診55例、死亡5例
▪【今日疫情懶人卡】三重湯城園區+2 國軍桃園總醫院再添2確診累計35例
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