7月2日疫情懶人卡／新北三重湯城園區2確診 北市相近2診所醫師染疫

新冠肺炎變種病毒肆虐全球，包含令人聞之色變的Delta變種病毒，世界衛生組織（WHO）也將Alpha、Beta、Gamma共四種變種病毒列為「高關注變異株」。目前市面上不同廠牌疫苗對高關注變異株的保護力不一，各國的當務之急除了提升疫苗施打率，更重要的是要「打對疫苗」，面對變種病毒時，國人才會有一定的保護力，進而遏止疫情擴散。

2021-07-02 07:00