南投落跑移工曾搭Delta確診司機車 15接觸者PCR陰性

屏東一名移工曾搭染Delta變種病毒的白牌車司機的車，隔離未滿就「落跑」到南投，被送進集中檢疫所，南投縣政府衛生局為接觸移工的15人安排快篩及PCR專案採檢，全數陰性。

屏東爆發最早在印度發現的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變種病毒群聚感染，與Delta變種病毒確診白牌車司機接觸的一名移工，居家隔離期間就「落跑」到位於深山的南投縣仁愛鄉華岡地區找朋友打工，6月27日晚間被尋獲，隔天送進集中檢疫所。

南投縣衛生局指出，這名移工目前不屬於確診個案，接觸者應自主健康管理，但為加強防疫，安排專案採檢，昨天由埔里基督教醫院人員上山為接觸這名移工相關人員進行採檢，15人完成快篩及核酸檢測（PCR），現場快篩全數陰性，核酸檢體帶下山檢驗。

衛生局今天公布PCR結果，全數陰性。雖然PCR陰性，但仍不能掉以輕心，例如彰化縣一名50多歲女性6月22日曾進行PCR檢測為陰性，不過卻在6月26日發病，因此，南投縣衛生局表示，有提醒這15名接觸者注意身體狀況，若有發燒或呼吸道等症狀應盡快就醫。

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