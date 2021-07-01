快訊

「跑了罰錢不跑會死」 傳道士生前窗邊錄影求救畫面曝光

【公投遇疫情／上】獨家揭中選會報告示警 「印度為鑑，如期辦須考慮嚴重後果」

南投落跑移工曾搭Delta確診司機車 15接觸者PCR陰性

中央社 / 南投縣1日電

屏東一名移工曾搭染Delta變種病毒的白牌車司機的車，隔離未滿就「落跑」到南投，被送進集中檢疫所，南投縣政府衛生局為接觸移工的15人安排快篩及PCR專案採檢，全數陰性。

屏東爆發最早在印度發現的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變種病毒群聚感染，與Delta變種病毒確診白牌車司機接觸的一名移工，居家隔離期間就「落跑」到位於深山的南投縣仁愛鄉華岡地區找朋友打工，6月27日晚間被尋獲，隔天送進集中檢疫所。

南投縣衛生局指出，這名移工目前不屬於確診個案，接觸者應自主健康管理，但為加強防疫，安排專案採檢，昨天由埔里基督教醫院人員上山為接觸這名移工相關人員進行採檢，15人完成快篩及核酸檢測（PCR），現場快篩全數陰性，核酸檢體帶下山檢驗。

衛生局今天公布PCR結果，全數陰性。雖然PCR陰性，但仍不能掉以輕心，例如彰化縣一名50多歲女性6月22日曾進行PCR檢測為陰性，不過卻在6月26日發病，因此，南投縣衛生局表示，有提醒這15名接觸者注意身體狀況，若有發燒或呼吸道等症狀應盡快就醫。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北市府：7日起進北農批發市場 應持PCR陰性證明

新北三重湯城園區某企業2確診 310名員工PCR皆陰性

機場要做PCR快篩 鄭文燦：桃園全力協助

影／入境旅客全面PCR採檢預計2日開始

相關新聞

傳枋寮果農「Delta感染源找到了」？ 枋醫副院長：中央說法太牽強

屏東縣Delta變異株群聚，從枋山鄉楓港村秘魯返台祖孫共13人，延伸至30里外的枋寮鄉東海村果農夫妻，兩者間的感染關聯從...

高雄確診+2！鳳山某大樓累計5案 仁武群聚共影響6家18人

高雄市今天新增2例確診案14928、14929，是仁武群聚衍生出第六個家庭群聚，從案14359指標個案，共影家6家、18...

竹科女感染源不明 6月足跡遍布新北、宜蘭與新竹市

新竹市今天新增1名30多歲竹科女從業人員染疫，目前感染源不明，讓市長林智堅也憂心的是女子確診前「足跡蠻多的」，休假時常往...

「家人被傳染都是我的錯！」疫情讓壓力破表 學者憂PTSD炸彈一觸即發

新冠本土疫情全台延燒近2個月，生命線1995接電量暴增2倍，不僅有因疫情被迫中斷諮商的精神敏感族群、焦慮的民眾、滿心歉疚的確診者、見不到過世確診親人最後一面的家屬，甚至連前線護理師也傳出輕生，學者憂心，三級警戒尚未解除，創傷後壓力症候群（PTSD）已是看不到的深水炸彈，一觸即發。

7月1日疫情懶人卡／三重湯城園區+2 國軍桃園總醫院再添2確診累計35例

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

新北設到宅快篩隊 已篩169人、PCR陽性26人

新北市府成立到宅快篩隊，為家中有確診者的同住長輩、未成年子女或身心障礙者快篩，市長侯友宜指出，從6月5日起實施到宅快篩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。