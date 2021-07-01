屏東枋山枋寮Delta群聚匡列640人 全入住集中檢疫所

中央流行疫情指揮中心今天公布，屏東縣枋寮果農夫妻感染Delta變種病毒，與枋山嬤在枋寮醫院有時間、空間重疊，研判高度關聯性，縣府表示，2地共匡列640人全住集中檢疫所。

指揮中心記者會後，屏東縣長潘孟安透過臉書（Facebook）報告屏東最新疫情，強調「Delta變種病毒頑強，除疫必盡，全力以赴！」

枋山鄉13例新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），其中10例感染Delta變種病毒（最早在印度發現），枋寮鄉則有果農案14734和妻子案14816繼枋山群聚案後也確診感染Delta，縣府疫調追查2案關聯性。

屏縣府為釐清枋山群聚案與果農老夫妻的感染途徑，衛生局多方比對，第一波發現枋山的確診者中，有多人去過枋寮醫院，再深入比對，一筆一筆勾稽枋寮醫院的就診資料後發現，案14407（枋山嬤）與案14816曾經在6月16日上午，同時在門診大樓一樓，分別掛胸腔內科及神腦神經外科，2科的候診室是共用相同的空間。

縣府並表示，在案14407原來的疫調資料中，她自述16日早上是陪同案14409（同居友人）搭救護車到枋寮醫院急診，但疫調人員昨晚勾稽到資料後再度詢問，請她努力回想後表示，當天覺得胸口悶悶的，喉嚨不舒服，有自行從急診走到門診，到胸腔內科掛號看診。

縣府表示，枋寮鄉3處篩檢站，全面延長到明天，枋寮醫院則繼續關閉清消2天，做環境檢測，待指揮中心指示何時重開急、門診，枋寮鄉全鄉也將從後天開始進行全鄉3天的大清消。

縣府表示，目前枋山案以及枋寮案共擴大匡列640人，全數入住集中檢疫所採檢並隔離，持續嚴守防疫。

Delta變種病毒傳進枋寮鄉，讓鄉民恐慌，3個篩檢站至今已有7104人篩檢，並有部分商店停止營業，紛紛在臉書「枋寮大小事」公告，將停業到疫情趨緩時。

枋寮鄉長陳亞麟表示，枋寮鄉的染疫案和枋山鄉善餘、楓港2村不同的是2村人口少，可以先施打疫苗，整個枋寮鄉有3萬4000多人，光工業區就有1萬多人，包括公家單位和工業區，約有5000多人是從高雄、屏東市區等外地到枋寮上班，他當然希望枋寮鄉民能夠先施打疫苗，但人口結構複雜，全鄉先施打疫苗有難度。

陳亞麟表示，但是，他希望縣府的防疫會議，能夠把各鄉鎮市長納入，以符合各鄉鎮市的需要。

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