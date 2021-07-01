新北三重湯城園區某企業2確診 310名員工PCR皆陰性

新北市衛生局今天證實，三重湯城園區內某企業有2名員工確診，目前共匡列123人居家隔離，並篩檢310人，核酸檢測（PCR）結果皆為陰性。

市長侯友宜下午在線上直播記者會中指出，新北今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例20人。

侯友宜表示，經分析感染源，居家隔離篩檢出11人，有9人需要進一步調查瞭解感染源，目前不明感染源有2人。其餘，有的是台北市的醫院職場或在社區的個案，帶回新北市給家人導致傳播。疫調也跨縣市通報給台北市、基隆市、桃園市。

針對新北市家禽運銷合作社染疫事件，侯友宜說，當時確診個案達26人，經過一週時間今天進行第2次全面篩檢和造冊施打疫苗，預計篩檢750人、接種365人。

至於三重湯城園區傳出有人染疫，新北市政府衛生局長陳潤秋證實，某企業有2名員工確診；衛生局補充，某企業在6月26日有1名員工確診後，立即進行清消和匡列接觸者，6月30日不同樓層又有另1名員工確診，共匡列123人居家隔離，並啟動企業快篩員工310人，PCR結果全數為陰性。

此外，有關中央宣布明起所有入境旅客須做PCR採檢，於第10至12天做「家用快篩」採檢，第12至14天再做PCR採檢。

侯友宜說，謝謝中央接受入境普篩與PCR檢測2次的建議，也謝謝接受境外確診案例基因定序，阻絕境外嚴守國門，大家一起努力做事，盡應盡的本分。

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