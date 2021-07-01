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高雄鳳山地瓜嬤確診 相關採檢331人暫無異常

中央社 / 高雄1日電

高雄今天新增2確診，為鳳山大樓家庭群聚後續，讓仁武群聚累計19人確診。高雄市衛生局表示，鳳山大樓新增確診者在路邊攤賣地瓜，包含足跡接觸者75人，共採檢331人暫無異常。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）應變會議，會後由市長陳其邁主持記者會，說明高雄新增2例本土個案為鳳山某大樓家庭群聚感染後續，以及鳳山某大樓居民居家隔離情形。

市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，新北恩主公醫院引發仁武群聚感染案，20多歲女性確診者案14415在職場染疫後，不只造成20多歲男性同住者案14416染疫，後續導致鳳山大樓另3人確診，包括昨天公布的40多歲女性案14872，以及今天公布的案14872兩名同住者。

潘炤穎表示，這兩名同住者分別為賣地瓜70多歲老婦案14928，和70多歲丈夫案14929。他指出，這名老婦有慢性病史，6月25日出現腹瀉症狀，CT值10.27。老翁也有多重慢性疾病，因行動不便，生活以居家為主，28日出現上呼吸道症狀，CT值13.64。

潘炤穎說明，這家人住在鳳山某大樓3樓，因跟住在7樓的仁武群聚案確診者案14415一家前後使用同部電梯，導致感染，讓仁武群聚案累計6個家庭、19人染疫。其中，案14928從22日至29日間，都在鳳山區賣地瓜，若民眾有前往購買地瓜，可以撥打1922安排採檢。

在匡列採檢方面，潘炤穎表示，仁武區以指標個案14359為中心，共匡列1459人，其中，第一圈密切接觸者17人，共11人PCR陽性；第二圈186人，共5人確診；第三圈1256人，共3人染疫。

針對鳳山區某大樓社區篩檢情形，潘炤穎表示，包括曾買地瓜、與確診者足跡有接觸的75人，目前對全棟、職場、周邊社區及商家等人員篩檢，331人PCR採檢、295人快篩，暫無發現異常，並另外針對全棟大樓146人及職場41人採取居家隔離措施。

新冠肺炎 COVID-19 高雄市

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