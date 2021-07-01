台南安南區家庭群聚 擴大篩檢3996人全數陰性

台南市安南區出現因感染Alpha變種（最早在英國發現的病毒）而造成8人確診的家庭群聚，市府連續3天在當地展開大規模PCR篩檢，篩檢3996人全數陰性，也讓台南得以恢復平靜。

台南市長黃偉哲今天下午在台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會指出，台南市安南區家庭群聚8人確診，市府開設2個擴大篩檢站，28日起大規模篩檢，目的就是要阻絕病毒傳染鏈。

黃偉哲表示，台南市今天零確診，若想要在7月12日第3級警戒到期日微解封，剩下11天就要守住，若想看到隧道口的那道光，必須阻斷傳染鏈。疫苗供應愈來愈穩定，大家不要擠，要打的人都打得到。

成大醫院統計，安南區家庭群聚後的2個擴大篩檢站PCR篩檢，3天分別完成篩檢639人及3357人，全數陰性，但大家仍需留意身體狀況。

台南首波配發的4萬4800劑莫德納疫苗已運抵，今天中午開打，台南市政府衛生局長許以霖表示，接種疫苗是防疫的最佳方法，現在大船已開進來，不只看到船頭，也看到船身，台南已恢復平靜，接下來就是疫苗一路開放往下打。

至於彰化防疫旅館發生火警，造成4人死亡，台南市消防局長李明峯說，消防局今天已出動全面清查台南市防疫旅館的消防安全，稽查報告明天出爐。

台南市今起開放施打莫德納疫苗，對象包括75歲以上長者、65歲以上原住民、孕婦及第1類到第6類公費接種對象，施打地點有37區衛生所、192家合約醫療院所、大中小型施打站及13家專責醫院。黃偉哲和許以霖下午視察接種狀況，秩序良好。

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