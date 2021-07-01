國軍桃園總醫院群聚案增2例 全案累計35人確診

桃園市今天新增5例本土個案，其中有2例屬於國軍桃園總醫院群聚案，全案累計共35人確診；另有1例屬於桃園交友圈群聚案，個案生活大多住在旅館，全案累計共14人確診。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增47例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，桃園市佔5例。

桃園市長鄭文燦今天下午直播說明疫情時表示，桃園今天新增的5例本土個案，年齡介於20多歲至60多歲之間，其中有2例（案14922、14923）屬於國軍桃園總醫院群聚案，是該案確診者的同住家人，於居家隔離期滿採檢確診，無症狀、CT值較高。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，國軍桃園總醫院群聚案目前累計共35人確診（含外縣市4人），為3名護理師、10名確診者家人、13名病患及9名看護，國軍桃園總醫院目前暫停門急診、住院以及新冠肺炎疫苗施打業務，整體疫情看起來在控制中。

王文彥表示，另外3例（案14924、14939、14940）個案部分，案14924是先前確診者的同住朋友，採檢後確診；案14940則與雙北疫情有關，因爲有疾病史，每月固定回台北某醫院住院回診，按照防疫規定入院都要採檢，因此在該醫院採檢確診，目前已跟台北市政府衛生局、該醫院聯絡，正在進行該院的內部人員匡列，以及個案的家人等接觸者匡列。

王文彥表示，案14939是桃園交友圈群聚案中、指標個案13091的衍生個案，這起交友圈目前累計14人確診，疫調較困難，這些朋友們大多住在旅館，呼籲民眾若是這起交友圈的朋友，可通知桃園市衛生局採檢。

王文彥也說，這起交友圈群聚案當中，一名6月27日確診個案（案14590）的王姓友人，一直隱匿居住地點，去他家也找不到人，通知他採檢的時間地點他也爽約，一直到昨天凌晨才終於找到他，將他帶至醫院採檢並在家居隔，考量他有很多不配合行為，未來可能進行裁罰；桃園市累計確診案例824人，目前居家隔離人數416人。

桃園市政府表示，今天的個案足跡包括6月25日至6月30日在奇異果共享旅店中壢車站店，以及6月29日到過龜山區農會公西辦事處外ATM；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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