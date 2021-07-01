新竹確診案到過宜蘭 縣府公布足跡

宜蘭縣政府表示，新竹市今天新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診案，個案曾於6月21日到過宜蘭縣冬山、羅東與五結等地，提醒民眾注意。

宜蘭縣長林姿妙下午在疫情線上記者會表示，宜蘭縣今天雖已連續6天零確診，但新竹市今天新增1例確診案，案14925，為30多歲女性，曾在6月21日返回宜蘭探親時，前往冬山鄉小可愛飲食店、華南銀行羅東分行、羅東轉運站、五結鄉五結路2段上的統一超商五結門市，呼籲當天曾去過相關地點的民眾，請注意自身健康。

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