優先恢復家庭移工轉換雇主 接續當天未做PCR最重罰30萬

日前國內發生移工群聚事件，指揮中心今宣布，因本土確診案例連續一周低於百人，經考量失能者家庭照顧需求，及家庭較無其他替代人力，且不致有產業移工群聚擴大傳染風險等因素，自即日起優先恢復外籍家庭看護工及家庭幫傭，得轉換由家庭類雇主接續聘僱（含期滿轉換）；至於其他產業移工仍暫緩轉換，未來將視疫情再行檢討。

勞動部次長王安邦表示，考量這周疫情，確診人數趨緩，考量失能家庭照顧需求，缺乏替代人力，宣布即日起恢復家庭類移工轉換，有條件是希望要求轉換的承接新雇主，可以安排PCR檢測，後續會通函給地方政府和仲介業者，從今天開始開放轉換但有規定會要求新的雇主要遵守。

王安邦說，接續當日一定要到合格醫療院所進行PCR檢驗，費用由新雇主支付。新雇主同時也要依照勞動部聘雇指引，如果有陽性，都要依照指引和相關規定辦理安排就醫隔離治療，如果陰性就要持續辦理健康監測紀錄出入足跡。假如新雇主沒有依照要求來做，會依照就服法處以6至30萬元罰鍰且廢止名額，仲介沒照辦，也會一樣處罰。新制從今天開始生效。至於產業移工部分，會再視疫情狀況滾動調整。

指揮中心表示，家庭類雇主接續聘僱（含期滿轉換）家庭類移工應辦理以下事項：

一、安排移工核酸檢驗（下稱PCR）：承接家庭類移工之新雇主應於接續聘僱（含期滿轉換）當日安排移工至合格醫療機構檢驗PCR，檢測費用應由新雇主支付。

二、雇主應依指引辦理防疫措施：倘若接續聘僱移工檢測PCR確診時，新雇主應負雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」（下稱雇主指引），配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件接續處理。倘若接續聘僱移工檢測PCR陰性，新雇主應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

指揮中心進一步表示，新雇主若未於接續聘僱（含期滿轉換）當日，安排移工檢驗PCR，將依「就業服務法」第57條第9款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，並不予核發接續聘僱許可及廢止名額。另雇主如果委託仲介公司辦理移工生活照顧，但仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，仲介公司將被依「仲介公司違反就業服務法」規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。 勞動部次長王安邦表示，考量這周疫情，確診人數趨緩，考量失能家庭照顧需求，缺乏替代人力，宣布即日起恢復家庭類移工轉換。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

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