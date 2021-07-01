板橋大遠百持續快篩 12時許仍休館中

板橋大遠百四樓1名櫃姐確診，業者昨停業並做全館清潔消毒，同時申請企業快篩。新北市長侯友宜上午受訪指出，目前篩檢800多人全部陰性，上午板橋大遠百大門前，持續進行未完成的篩檢作業，截至中午12時許還是處於休館狀態，雖然部分櫃位有人員在內整理商品、清潔，但目前還沒有開始營業的資訊。 板橋大遠百上午持續進行快篩作業，目前全部陰性。記者林澔一／攝影 板橋大遠百上午持續進行未完成的快篩作業，截至中午12時許還是處於休館狀態。記者林澔一／攝影 板橋大遠百上午持續進行快篩作業，數十人為一梯次坐在大門前等待快篩結果。記者林澔一／攝影 板橋大遠百四樓1名櫃姐確診，清潔人員上午消毒手扶梯。記者林澔一／攝影 板橋大遠百截至中午12時許還是處於休館狀態，民眾在與地下街相連的通道處詢問開館時間。記者林澔一／攝影

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