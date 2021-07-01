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板橋大遠百持續快篩 12時許仍休館中
板橋大遠百四樓1名櫃姐確診，業者昨停業並做全館清潔消毒，同時申請企業快篩。新北市長侯友宜上午受訪指出，目前篩檢800多人全部陰性，上午板橋大遠百大門前，持續進行未完成的篩檢作業，截至中午12時許還是處於休館狀態，雖然部分櫃位有人員在內整理商品、清潔，但目前還沒有開始營業的資訊。
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