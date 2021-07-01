入境旅客普篩措施 桃機最快2日開辦
為防堵新冠肺炎疫情從境外移入，各界關注的入境旅客全面核酸檢測（PCR）作業，桃園機場最快2日起執行。
據了解，桃園機場公司1日下午召集會議，討論入境旅客全面PCR篩檢作業流程，包括全面篩檢的旅客是否涵蓋所有入境旅客，不區分啓程國家，機場現在臨時10間篩檢室能量是否充足應付，萬一確診後續送醫流程，以及篩檢旅客人流如何管控避免與非必要接觸旅客接觸等流程都會全盤討論，訂出標準作業程序（SOP）。
據指出，這項會議下午1點30分將在桃園機場公司會議室舉行，由桃園機場公司總經理但昭璧、衛福部疾管署北區管制中心主任巫坤彬共同主持，出席的單位包括桃園機場公司、移民署、航警局、疾管署、台北關、防檢局、華航、長榮及桃園機場航聯會等單位，會議預計到傍晚結束。
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