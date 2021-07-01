追屏東枋山與果農Delta感染源 枋寮醫院：雙方不可能接觸

屏東縣枋山鄉有13例群聚感染Delta病毒株，20多公里外的枋寮鄉也有對果農老夫妻確診，縣府疫調發現，祕魯祖孫6月14日與果農夫妻都曾到過枋寮醫院急診和門診，但仍無直接證據可證明其間關聯性，今天連續第4天停診環境消毒；對不排除上廁所或到唯一的藥局領藥時接觸可能的疑雲，院方特別在官網說明，秘魯祖孫一直待在急診室外有專屬廁所的「獨立空間」就診並採檢，從未進到內部，雙方不可能接觸。

縣府疫調發現，枋寮果農夫婦曾多次到枋寮醫院，枋山鄉13名確診者中，也有5人曾到枋寮醫院急門診，是否有關聯性尚待釐清；縣府28日起要求枋寮醫院關閉全面大清消、增設社區篩檢站、擴大篩檢及匡列可能接觸者居家隔離，並在枋寮成立前進指揮所。

因對枋山和枋寮鄉兩起Delta病毒群聚案接觸有疑慮，枋寮醫院今天仍停止急診、門診，待中央流行疫情指揮中心指引再公布開放時程；枋寮地區篩檢進入第4天，一早3處篩檢站能量全開，在醫護人員及警方協助下，等待、空間秩序維持良好，久候的長輩都有椅子能夠休息等待，枋寮醫院仍持續清消，部分業者受到病毒確診影響，也主動休業持續消毒。

縣府疫調發現枋寮果農夫妻近期多次共同騎乘機車至枋寮醫院看門診，在6月10日至16日，之前的3名枋山鄉確診者及秘魯祖孫共5人，也曾先後到過枋寮醫院急門診，足跡出現重疊；祕魯祖孫14日上午10時46分至晚上8時26分到枋寮醫院就診，果農夫婦同日上午10時25分至11時06分在枋寮醫院神經外經門診， 為「同一時間，不同空間」，另枋寮果農夫妻曾和2名枋山確診者16日上午在不同科別門診，時間也不同。

秘魯祖孫在14日送枋寮醫院急診，因等待採檢結果及打點滴，曾在急診室停留10小時，果農夫婦同日上午10時25分至11時06分在枋寮醫院門診，因不排除上廁所或到唯一的藥局領藥時接觸的可能，引發外界憂心，疑有未知的接觸途逕；枋寮醫院副院長謝仲思說，秘魯祖孫從被救護車載來採檢到離開都是待在急診外的「篩檢獨立空間」就診並採檢，從頭到尾沒有進到醫院內部，且有專用廁所，專人送藥，兩對確診者足跡有重疊，但雙方不可能接觸，全院537人PCR結果全陰，研判另有感染源。 對不排除上廁所或到唯一的藥局領藥時接觸可能的疑雲，枋寮醫院特別在官網說明，秘魯祖孫一直待在急診室外有專屬廁所的「獨立空間」就診並採檢，從未進到內部，雙方不可能接觸。圖／讀者 提供 屏東縣政府28日起要求枋寮醫院關閉全面大清消、增設社區篩檢站、擴大篩檢及匡列可能接觸者居家隔離，並在枋寮成立前進指揮所，今天枋寮地區篩檢進入第4天，一早3處篩檢站能量全開，在醫護人員及警方協助下，等待、空間秩序維持良好。記者黃義書／攝影 屏東縣政府28日起要求枋寮醫院關閉全面大清消、增設社區篩檢站、擴大篩檢及匡列可能接觸者居家隔離，並在枋寮成立前進指揮所，今天枋寮地區篩檢進入第4天，一早3處篩檢站能量全開，在醫護人員及警方協助下，等待、空間秩序維持良好。記者黃義書／攝影 屏東縣Delta病毒株群聚感染，枋寮醫院今天連續第4天停診環境消毒。記者黃義書／攝影

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