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防Delta病毒株 再提入境篩檢2次 侯友宜：希望蔡英文聽進去

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜日前呼籲入境兩篩。侯今受訪指出，病毒沒有分你跟我，希望總統可以聽得進去，這是一個很重要阻絕於境外的政策。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜日前呼籲入境兩篩。侯今受訪指出，病毒沒有分你跟我，希望總統可以聽得進去，這是一個很重要阻絕於境外的政策。圖／新北新聞局提供

新北市長侯友宜日前再度呼籲，面對Delta病毒株入境時要兩度篩檢，蔡英文總統昨也請行政部門帶回去給中央流行疫情指揮中心研議。侯友宜今受訪指出，病毒沒有分你跟我，希望總統可以聽得進去，這是一個很重要阻絕於境外的政策。

Delta變異株來勢洶洶，高雄市長陳其邁、新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦均呼籲，任何國家入境者都需篩檢兩次。兼任民進黨主席的蔡英文昨也民進黨中執會視訊會議，民進黨籍立委也提出入境者皆應兩篩。

侯友宜表示，他從去年3月就一直呼籲蔡總統，阻絕於境外最重要的是要入境普篩，8月在行政院他也公開跟部會首長說入境普篩加檢疫加自主健康，就是要把國門嚴格地守住，才不會造成疫情到境內，就很難做好境內的管控。

侯友宜指出，他一而再、再而三的呼籲，中央也一直沒有採納，希望不要一錯再錯，甚至造成三錯，因為台灣這一次的疫情造成台灣人很多人的悲傷，看到很多人這樣離開，他很不捨，所以希望總統真的能夠聽進去。

侯說，起碼採取入境普篩最少兩次的篩檢，入境的時候篩檢、解隔前再篩檢，做兩次嚴格的把關。病毒沒有分你跟我，大家一起同心協力，把國門顧好，境內就可以得到安全。

新冠肺炎 COVID-19

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