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防堵Delta 枋寮醫院仍持續關閉急門診

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府指出，由於枋寮醫院大清消需兩天，接著還要環境檢測，縣府將在接獲中央流行疫情指揮中心的指引後，公布何時恢復急門診。記者劉星君／攝影
屏東縣府指出，由於枋寮醫院大清消需兩天，接著還要環境檢測，縣府將在接獲中央流行疫情指揮中心的指引後，公布何時恢復急門診。記者劉星君／攝影

新冠肺炎Delta變異株入侵社區，屏東縣枋寮老農夫妻出入枋寮醫院頻繁，且與枋山群聚多名確診者都到過枋寮醫院，枋寮醫院原訂停、門診3天到昨天，屏東縣府指出，由於枋寮醫院大清消需兩天，接著還要環境檢測，縣府將在接獲中央流行疫情指揮中心的指引後，公布何時恢復急門診。

縣府指出，枋寮醫院持續停止門、急診與院內病患不得進出，並加強員工健康監測，在PCＲ採檢後第7天將再次篩檢，另6月14日後曾進出醫院者，將發簡訊通知民眾到篩檢站PCR檢測，後續隨疫情調查做滾動修正及調整。

枋寮醫院副院長沈昇螢說，很多民眾詢問無法領取慢性處方箋，憂心附近居民就醫權，院內暫停急、門診，但住院等仍持續運作，每天都持續清消。

新冠肺炎 COVID-19

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