7月1日疫情懶人卡／新北深坑出現不明感染 確診櫃姐曾到過全聯板新店

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月30日疫情懶人卡）

▌新北隔1個月再公布足跡 確診櫃姐曾到過全聯板新店

上次公布確診者公共場域足跡要追溯至1日，新北市晚間針對板橋大遠百確診櫃姐，隔近1個月突然公布其足跡，25日除在大遠百上班外，也曾在下午到過全聯板新門市。衛生局表示，會公布足跡是考量確診者屬特殊個案，請民眾勿恐慌，若有足跡重疊也請注意自身狀況。

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