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7月1日疫情懶人卡／新北深坑出現不明感染 確診櫃姐曾到過全聯板新店
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月30日疫情懶人卡）
▌新北隔1個月再公布足跡 確診櫃姐曾到過全聯板新店
上次公布確診者公共場域足跡要追溯至1日，新北市晚間針對板橋大遠百確診櫃姐，隔近1個月突然公布其足跡，25日除在大遠百上班外，也曾在下午到過全聯板新門市。衛生局表示，會公布足跡是考量確診者屬特殊個案，請民眾勿恐慌，若有足跡重疊也請注意自身狀況。
▌合庫城東分行實習生確診 全面消毒
北市合庫銀行總行於今（30）日接獲城東分行通報該分行實習生，經檢疫後確診新冠肺炎，分行立即於同日晚間請專業清潔廠商進行全面消毒作業，並規劃全體同仁進行快篩及加強自我健康監測。
▌新北深坑出現不明感染 篩檢隊明進駐
新北市今日公布23例確診中，市長侯友宜特別點出2例不明感染源，分別出現在板橋、深坑，染疫原因還待調查，為找出隱藏感染源，原在八里的機動篩檢隊明日也將前往深坑第二市民活動中心，替民眾篩檢。
疫情快報
▪【疫情專題】疫情續降！今增本土確診55例、死亡5例
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