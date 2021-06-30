陽性率每9天就減半！ 數據專家估：再一個月有望確診個位數

我國近日新增確診個案數下降，本土疫情似乎有所趨緩。對此，臉書粉專「數感實驗室」根據數據分析，計算出台灣自5月下旬至今的疫情陽性率，大約每隔9天就會減半，若能持續維持這樣的趨勢，該粉專認為或許再一個月的時間，有望回到「每天新增個位數的確診數」。

數感實驗室透過臉書表示，三級警戒至今已經持續一個多月，這段時間每天都會公布最新的疫情狀況，但每日確診數會受到篩檢量能等因素影響而有起伏，相較之下，較不受其他因素干擾的「7日的平均狀況」，是很好的評估指標。

數感實驗室接著說，在計算7日平均的陽性率後，發現陽性率從最高峰的逼近3.5%，一路下降到現在的0.3%，降幅約12倍。且疫情剛爆發時，每日的最大篩檢能量不到2萬，無法驗出所有患者，但目前每日篩檢量已經超過4萬，因此，實際的平均陽性率降幅應該更高。

數感實驗室進一步說明，分析5月下旬至6月底的下降趨勢，可以發現5月28日時的平均陽性率是3.457%，而從這天開始，大約每隔9天陽性率就會下降將近一半，照這個模式推估，今（30）日的陽性率理論值是0.274%，而實際是降到0.272%，非常接近「每9天下降一半」的推算。

至於這樣的表現究竟如何判斷好壞，數感實驗室舉例，防疫表現優良的紐西蘭，去年三月順利將陽性率從4%一路下降到確診個位數，這段過程也差不多是「每8到9天陽性率下降一半」，而台灣的人口密度比紐西蘭更高，封城措施也沒有像紐西蘭那樣強力，卻得到了一樣的傑出表現，「多虧了大家的配合」。

文末，數感實驗室認為，若能維持這樣穩定下降的趨勢，或許再過1個月，台灣有機會「回到個位數的確診」，但還是得靠全民持續的努力，以及些微的運氣，祈禱Delta變種病毒不會成為台灣的主流病毒，否則「更糟糕的是第二波、更難防止的疫情」。

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