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枋山Delta確診再增1例 潘孟安：這週是關鍵期

中央社 / 屏東縣30日電
屏東縣枋寮鄉73歲老農在疫調時，對足跡疑沒交代清楚，屏東縣府指出，若老農在接受疫調時，故意隱匿足跡，有規避或妨害調查情勢，將依法開開罰，最高可處30萬元罰鍰。圖／取自潘孟安臉書直播
屏東縣枋寮鄉73歲老農在疫調時，對足跡疑沒交代清楚，屏東縣府指出，若老農在接受疫調時，故意隱匿足跡，有規避或妨害調查情勢，將依法開開罰，最高可處30萬元罰鍰。圖／取自潘孟安臉書直播

屏東枋山鄉Delta群聚感染再增1例，確診的案14905是53歲女果農，曾與確診計程車司機案14298、友人案14410一起吃麵。面對疫情威脅，縣長潘孟安表示，這週是關鍵期。

枋山群聚感染案已累計達13例，潘孟安表示，這週是疫情重要關鍵期，大家務必配合防疫措施，這週守住了，才有下週的防疫新生活。現階段比較棘手的是，枋寮果農與枋山確診者都曾到過枋寮醫院，是否因此接觸感染，或是有其他感染途徑還在釐清。

潘孟安說，枋山專案已結束，枋山疫情熱區善餘、楓港2村民今天開始過防疫新生活；枋寮部分，縣府以篩檢站在枋寮醫院週邊築起一圈又一圈防護。28日設置防堵第一圈的枋寮國小社區篩檢站；29日增設第二圈東海國小社區篩檢站、建興國小社區篩檢站，逐步擴大篩檢範圍。

潘孟安表示，今天成立前進指揮所迅速處理相關防疫業務，盡力阻斷所有可能傳染鏈，縣府做法也受到中央流行疫情指揮中心認可，指揮官陳時中在今天記者會中也說「如果一圈一圈往外擴展，篩檢結果都是陰性，社區威脅就會變小」。

對於連日來有不少揣測從秘魯返台祖孫「疫調不確實」，潘孟安鄭重澄清，14日秘魯祖孫因身體不適，由專責救護車送枋寮醫院治療，在治療等待過程中二次採檢，才發現確診Delta，並非採檢10小時。縣府在當夜立即啟動電話疫調，依當事人自述居家檢疫期間並沒有外出，都如實登載在疫調表內，絕沒有所謂疫調不落實，盼外界不要再胡亂揣測，打擊第一線工作人員士氣

縣府衛生局說明，經疫調案14905在21日曾與案14298、案14410一起吃麵，被擴大匡列居家隔離，最初採檢陰性，22日至26日住進防疫旅館，26日後移至集中檢疫所，但28日出現發燒症狀，二採陰轉陽30日確診。因為是在居家隔離中確診，沒有在公共場所活動史。

衛生局表示，女果農22日起居家隔離至30日確診，間隔超過一週，顯見病毒有潛伏期。枋山案擴大匡列相關接觸者177人全數於集中檢疫所隔離，為避免病毒傳播鏈擴散，所有居家隔離者一律安排至集中檢疫所隔離，在隔離結束前一天進行第二次採檢，確認陰性才會解除隔離。

縣府表示，目前枋山群聚感染案有13人，加上枋寮果農夫婦共15人感染；中央疫情指揮中心證實12人感染Delta變種病毒，其餘3人基因定序比對結果雖還沒出爐，但指揮中心研判感染同一種病毒株機率高。

縣府數據，包括枋山和枋寮5處社區篩檢站，從24日至29日共篩檢7088人，6010人核酸檢測（PCR）陰性、1078人檢驗中。其中枋山地區善餘村、加祿堂2處篩檢站已完成任務，自24日至29日篩檢3554人，PCR全數陰性。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，經疫調發現，依最新病毒基因定序，確認秘魯祖孫感染最早在印度發現的Delta變異株。

新冠肺炎 COVID-19 潘孟安

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