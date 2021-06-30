接觸確診白牌車司機移工被尋獲 南投快篩14人全陰性

一名曾接觸Delta病毒確診白牌車司機的外籍移工落跑到南投被尋獲，由於移工曾去找友人，南投縣衛生局今天在南投仁愛鄉設快篩站，幫曾與移工接觸的14人做快篩，結果全為陰性。

屏東1名移工曾接觸染Delta變種病毒的白牌車司機，但隔離未滿就跑到南投找朋友打工，但後來被警方尋獲送往集中檢疫所，昨天出現發燒症狀，不過南投縣衛生局表示，移工核酸檢測為陰性。

這名移工核酸檢測雖為陰性，但衛生局還是請埔里基督教醫院幫忙，前往南投縣仁愛鄉設置快篩站，安排曾跟移工接觸的14人做快篩。衛生局長黃昭郎今天指出，原本要安排14人下山採檢，但考量到山區大雨，因此改在仁愛鄉設快篩站，快篩結果在下午出爐，全部為陰性。

除了設快篩站外，南投縣獲得中央撥發2萬3800劑莫德納疫苗，7月1日先配送1萬4000劑，7月8日再配送9800劑，縣府安排在縣內21家醫療院所以及設在鄉鎮市的疫苗接種站，為74歲到85歲的長者接種疫苗。

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