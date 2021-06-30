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新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

新北：當前防疫以追查不明感染源為重點

中央社 / 新北30日電

新北市政府今天表示，新北疫情穩定中往好的方向走，目前防疫以追查不明感染源為重點。今天本土病例有2例未追出感染源，正疫調瞭解是否與台北市職場有關。

新北市府下午舉行防疫會議後線上直播，公布今天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例確診23人，以板橋、新店、五股區等人數較多。個案接觸者已經核酸檢測（PCR）篩出3人陽性，也通報相關的台北市與桃園市。

市府表示，23人確診個案中，有9人是在居家隔離期間，與解除隔離前篩檢出來。依照疫情調查，有2人目前感染源不明，其中，板橋區與深坑區各有1人確診，他們的兒子稍早也是確診個案，都是在台北工作，新北正疫調追查感染源是否為職場。

另外，市府衛生局長陳潤秋說，板橋大遠百百貨公司的染疫櫃姐，感染源清楚，是在台北市環南市場工作的家人。因櫃姐職場為公共區域，故為求慎重，要求百貨公司今天自主停業全棟消毒，並要1500名員工企業快篩。

市長侯友宜說，大遠百明天前篩檢完畢與消毒完畢後，才會恢復營業。防疫必須步步為營，企業須定期快篩，搭配社區篩檢與居家快篩。啟動廣篩與快篩為防疫的預防機制，也是讓本土病例個案數趨勢往下走的關鍵。

侯友宜說，目前新北疫情穩定控制中，往好的方向走，針對日後個案一定擴大匡列、採檢與疫調、全面篩檢。目前，若有新個案，以追查不明感染源為重點，才能確實阻斷感染傳播鏈。

新冠肺炎 COVID-19

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