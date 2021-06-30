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新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

批發市場群聚案 柯文哲：PCR可完成1萬餘件

中央社 / 台北30日電

台北市長柯文哲今天說，由3家醫院分別負責4處批發市場PCR核酸檢測，約可完成檢測1萬1200件，7月3日完成篩檢後，提供報告給市場從業人員，當成之後進出市場條件。

台北市政府今天下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫因應記者會，柯文哲指出，針對北市批發市場專案，拜託新北市亞東醫院、台北榮民總醫院、台北市聯合醫院進行大規模核酸檢測（PCR）篩檢。

柯文哲說，亞東醫院負責環南市場篩檢工作、榮民總醫院負責濱江市場、台北市聯合醫院負責萬大國小及萬大前進指揮所，3家醫院預定完成篩檢1萬1200件，7月3日可完成檢測。

柯文哲表示，醫院完成篩檢後，批發市場從業人員將收到報告，報告當成之後進出批發市場管制條件，至於已接種疫苗批發市場從業人員，會建議在觀察期間篩檢PCR，防範可能感染源。

媒體詢問，華榮市場攤商反映，有地主等被造冊卻能接種疫苗，實際在市場工作攤商卻沒打疫苗及如何防範流動攤販。

柯文哲說，他知道市場內有轉租攤位狀況，依北市府立場，就是依市場自治會提出名單進行接種疫苗，至於流動攤販因未在固定地點，所以難管理。

柯文哲也提到，接種疫苗後仍有潛伏期，曾發生施打疫苗後感染案例，接種疫苗跟PCR檢測可分開處理。

柯文哲說，不排除下一波針對夜市業者規劃接種疫苗，此外，目前環南市場、第一果菜批發市場都在改建，也規劃要讓工人施打疫苗，評估若接種疫苗後的7至10天，應該可漸產生保護力擋住市場群聚案。

新冠肺炎 COVID-19

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