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北市70%新增確診為家戶感染 柯文哲籲錯開吃飯

中央社 / 台北30日電
柯文哲。圖／北市府提供
柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天表示，台北市這幾天70%新增確診者是家戶感染，因此再度向民眾呼籲，在家裡仍要盡量維持社交距離，吃飯要錯開時間或空間。

台北市政府今天下午舉行新冠肺炎COVID-19 ，2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，中央今天公布台北市仍有22例確診，代表一開始疫情控制很快，現在則陷入膠著，萬華區的部分將針對批發市場疫情專案處理，其他行政區則按照清零計畫繼續執行，需要點耐心慢慢清理掉。

柯文哲說，從居家隔離人數也看得很清楚，一開始下降趨勢很明顯，現在則維持在1000人左右，因為疫調範圍越做越大，所以抓出許多無症狀的年輕確診者，匡列出的居家隔離者也變多。

柯文哲指出，從最近的新增案例中發現一個問題，這幾天台北市70%新增確診者是家戶感染，社區感染不多，例如昨天北投區新增4例都是家戶感染。

柯文哲說，大家出門都會戴口罩、勤洗手，相當小心，但到家裡還要戴著口罩很困難，所以再度向民眾呼籲，在家裡仍盡量維持社交距離，吃飯時盡量不要一起吃，錯開時間或空間，希望藉此讓台北市的案例再少一點。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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