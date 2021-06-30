聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市70%新增確診為家戶感染 柯文哲籲錯開吃飯
台北市長柯文哲今天表示，台北市這幾天70%新增確診者是家戶感染，因此再度向民眾呼籲，在家裡仍要盡量維持社交距離，吃飯要錯開時間或空間。
台北市政府今天下午舉行新冠肺炎（COVID-19 ，2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，中央今天公布台北市仍有22例確診，代表一開始疫情控制很快，現在則陷入膠著，萬華區的部分將針對批發市場疫情專案處理，其他行政區則按照清零計畫繼續執行，需要點耐心慢慢清理掉。
柯文哲說，從居家隔離人數也看得很清楚，一開始下降趨勢很明顯，現在則維持在1000人左右，因為疫調範圍越做越大，所以抓出許多無症狀的年輕確診者，匡列出的居家隔離者也變多。
柯文哲指出，從最近的新增案例中發現一個問題，這幾天台北市70%新增確診者是家戶感染，社區感染不多，例如昨天北投區新增4例都是家戶感染。
柯文哲說，大家出門都會戴口罩、勤洗手，相當小心，但到家裡還要戴著口罩很困難，所以再度向民眾呼籲，在家裡仍盡量維持社交距離，吃飯時盡量不要一起吃，錯開時間或空間，希望藉此讓台北市的案例再少一點。
疫情快報
▪【疫情專題】疫情續降！今增本土確診55例、死亡5例
▪【今日疫情懶人卡】新北+23櫃姐一家2中鏢 桃園增5確診1人採陰轉陽
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言