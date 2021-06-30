北市公布1例確診者足跡 6月27日赴大安區嘉興公園

台北市政府今天公布1例確診者足跡，這名確診者曾在24日至26日到過大安區嘉興公園地下停車場、27日到過嘉興公園。這是北市府自5月中疫情爆發以來首度公布足跡。

黃珊珊今天在台北市新冠肺炎（COVID-19 ，2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上公布1例確診者（案14797）足跡，案14797曾在24日至26日到過大安區嘉興公園地下停車場，停留超過15分鐘，27日則從上午11時到下午8時停留在嘉興公園。

黃珊珊指出，案14797是大安區一名耳鼻喉科醫師的病患，這名醫師在23日確診，中央防疫醫師僅匡列3名員工以及他的妻子，至於這名醫師出現症狀至確診期間曾問診的200多名病患，中央認為因醫師及病患都有做好防護，所以只須自主健康管理。

黃珊珊說，北市對於這200多名病患非常擔心，因此做了加強匡列與精準疫調，主動通知並勸說他們出來採檢，因此發現案14797，其他病患篩檢結果目前都是陰性，但還有100多名病患尚未篩檢，希望這100多人盡快出來篩檢。

黃珊珊表示，對於外界質疑為什麼公布的足跡這麼少，這是因為最近疫調資料都非常清楚、簡單，發病前3天都僅往返公司與住家，幾乎沒有公共場合足跡，所以沒辦法公布。

黃珊珊強調，根據中央5月15日規定的足跡公布標準，須符合公共場所、接觸到不特定對象、停留超過15分鐘且有防疫需求須提醒民眾才能公布，而最近的案例大都沒有太多公共場所足跡，因此沒有公布。

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