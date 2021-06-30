屏東Delta增至15例 黃偉哲：社交距離要拉得更開

屏東新冠肺炎Delta變種病毒群聚增至15例，台南市長黃偉哲今天表示，全國對Delta病毒戒慎恐懼，台南必須嚴密守護，高規格防衛，社交距離要拉得更開。

黃偉哲下午在台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會指出，現在全國對Delta病毒（最早在印度發現的變種）非常高度的戒慎恐懼，過去室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，可能要做更高規格的自我防衛。

黃偉哲表示，台南必須嚴密守護，社交距離一定要拉得更開，「加零」和「爆發」只在一線之隔，該篩檢就要篩檢。台南市政府衛生局長許以霖則說，屏東Delta確診者在台南相關足跡匡列及篩檢全是陰性，可以稍微鬆一口氣。

至於台南市安南區出現因感染Alpha變種（最早在英國發現的病毒）而造成8人確診的家庭群聚，許以霖表示，市府設立2個篩檢站，昨天和今天共篩檢3042人，全數陰性；今天已篩檢954人，檢驗報告尚未出爐。

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