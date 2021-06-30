三重湯城廣場群聚感染 新北：強制企業快篩

新北市三重區「湯城廣場」群聚感染，市府今天表示，整棟大樓及公共區域已消毒，並要求業者須於今日全數完成人員篩檢。另外，板橋大遠百因櫃姐染疫，也實施企業快篩。

新北市三重區「湯城廣場」某間企業爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，共5人確診、70人居家隔離。新北市府衛生局長陳潤秋今天表示，衛生局在第一時間擴大匡列採檢，要求接觸者居家隔離，並要求啟動企業快篩與大規模消毒。

衛生局表示，該部門6樓樓層70人列居家隔離。28日針對7樓員工二度進行快篩及消毒，快篩皆為陰性，並要求自主健康管理。

市府經濟發展局今天表示，三重區「湯城廣場」昨日整棟及公共區域完成消毒作業，經發局已依新北市安心企業快篩計畫，要求業者於今日全數完成人員篩檢。

新北連續發生企業員工與百貨公司員工染疫確診，市長侯友宜今天在市政會議表示，新北不斷以快篩方式找出隱藏的傳播鏈，民間也應與政府共同努力，防疫才會成功。

侯友宜說，希望企業、夜市、市場、百貨公司、賣場等，務必做好員工健康監測，只要有狀況立即啟動快篩，擴大匡列、擴大採檢，讓民眾能夠安心。

衛生局表示，板橋大遠百百貨公司櫃姐染疫事件，今天下午3時起，將於板橋區新站路開設篩檢站，實施企業快篩。

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