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確診男感染源難釐清 苗栗五鶴山五穀宮7月1日設快篩站
苗栗縣6月27日起已連續3天沒有確診案例，但24日通報的公館鄉確診男子案14454至今仍無法釐清感染源，縣府除了在大千、弘大醫院連續4天辦理公館鄉親免費社區快篩，明天下午也將在公館鄉五鶴山五穀宮設快篩站，提供與確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢，防止疫情擴大至社區。
苗栗縣衛生局表示，為避免社區感染，找出遺漏的可疑接觸者並阻斷社區傳染鏈，7月1日下午1點半至4點將於公館鄉五鶴山五穀宮設立「新冠肺炎快篩站」，提供與確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢，符合快篩資格者請於7月1日上午10點前以電話037-558510、037-558520或網路報名，只要提供接觸足跡及個人資料，就可於預約時間前往篩檢。參加快篩者請攜帶身分證或健保卡，並全程戴口罩，自行騎車或開車，切勿搭乘大眾交通工具。本次預估篩檢120人次，未來將視疫情狀況再增設篩檢站。
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