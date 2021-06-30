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從祕魯嬤孫看「+0」 高思博：地方矯枉過正推諉、迴避

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
國民黨中常委高思博（右）在臉書直播中，指地方對「+0」的追求已經開始矯枉過正。圖／擷取畫面
國民黨中常委高思博（右）在臉書直播中，指地方對「+0」的追求已經開始矯枉過正。圖／擷取畫面

國民黨中常委高思博今在臉書直播中指出，「+0」成了台灣政壇近來最熱衷於追逐的字眼，但地方對「+0」的追求已經開始矯枉過正，為了追求媒體曝光，反而推諉或迴避防疫，讓「同島一命」淪為口號。

高思博說，在險峻的新冠肺炎疫情中，若各地方每天新增個案是「+0」，都會歡欣鼓舞，反之則被被批評治理不力，使得政治文化浮現陰暗面。例如，屏東縣經常大肆宣揚「+0」的佳績，本月14日7個0時，宣傳圖卡五彩繽紛，孰料那天就是祕魯嬤孫群聚傳染確診Delta 變種病毒的日子，形成極大的諷刺。

他指屏東縣政府以嬤孫戶籍在台中為理由，認為應由台中市政府負責疫調，顯然想要奪回「+0」的榮譽，中央隨即公布疫調以居住地為主，事實上，嬤孫入境後，直接回到屏東枋寮娘家接受居家檢疫，絲毫與台中市無關；高思博認為過去聲聲入耳的「同島一命」防疫信念，此刻頓時成為口號，與「以鄰為壑」的古語沒有兩樣。

國際媒體彭博社最近公布53個國家的防疫表現，台灣排名第44，遜於伊拉克、越南，高思博推斷與各地方政府混亂的疫調作為不無關聯，值得國人省思。

高思博說，國人的工作地、上班地、戶籍地常有不同，建議中央應建構全國疫調平台，統籌管理。他以祕魯嬤孫案為例，應以人為中心，實施類似籃球賽區域聯防的作為，目前更不宜輕言解封，畢竟日、韓屢解屢禁和澳、英延長封城等案例層出不窮，「同島一命」的務實防疫至為重要。

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