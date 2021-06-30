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確診老夫妻隔著一道牆卻天人永隔 護理師嘆：最遙遠的距離

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名護理師發文吐露一對確診老夫妻的傷心故事，貼文引起關注，網友更直呼心疼。圖為護理師示意圖。報系資料照(記者曾原信／攝影)
近日一名護理師發文吐露一對確診老夫妻的傷心故事，貼文引起關注，網友更直呼心疼。圖為護理師示意圖。報系資料照(記者曾原信／攝影)

疫情之下，生命顯得更加脆弱，病毒縮短了人們與生離死別的距離。近日一名醫護人員發文吐露發生在確診病房的老夫妻的傷心故事，貼文引起大量關注，網友直呼心疼。

原PO在Dcard發文「隔著一道牆卻不知道老伴已經離開了」，他在文中說明自己是專責病房護理師，工作職務需要照顧確診病人，他說明有一對老夫妻因為原住的機構有人確診而被匡列，「爺爺平時較少下床走路但是吃飯、對答都算清楚，奶奶患有失智症，下床、走路、吃飯、對答方面也都可以。」兩人因為感情很好，加上篩檢都是陰性所以沒有一人一室，「直到隔離的7-8天兩位同時陰轉陽確診才把他們分開。」

一開始奶奶很焦慮，「吃不好，病況也變差，一直想找爺爺」，治療過後狀況逐漸好轉。但爺爺從確診開始就發燒到血氧不足，「病況從還能對答到意識不清（約一週），在今天還是無法撐過當天使了。」

原PO做完爺爺的遺體護理後，到奶奶病房做治療時內心相當沉重，「奶奶無法見最後一面，無法說最後一句話。」家屬因怕奶奶無法承受天人永隔，「沒有人敢告訴奶奶他的老伴已經不在世上。」原PO描述自己幫奶奶做治療時，奶奶都笑笑的看著他，「內心只有滿滿的感傷。」

文末原PO感嘆原來「世界上最遙遠的距離，是他們隔著一道牆，卻不知道彼此已經天人永隔」，他也呼籲大家要避免出門群聚，「萬一真的感染傳給家人，難道不覺得心碎嗎？」

貼文一出引起熱議，網友直呼心疼，「看完心好酸⋯太難過了」、「好想哭，奶奶要加油」、「隔著一道手機螢幕也能感覺心酸，如果是我也真的不知道該怎麼跟她說」、「好難過，天人永隔果然是最痛苦的事」、「是最近的距離也是最遙遠的」、「無法見心愛之人的最後一面，真的是新冠病毒最殘忍的一件事了！」。

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