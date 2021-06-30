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高雄鳳山一大樓傳確診市府火速清零！附近居民憂趕採檢

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄鳳山一處大樓傳出確診，高雄市環保局人員在附近街道、商家進行清消。記者徐如宜／攝影
高雄鳳山一處大樓傳出確診，高雄市環保局人員在附近街道、商家進行清消。記者徐如宜／攝影

高雄鳳山一大樓傳出有確診，高雄市府昨天8小時馬不停蹄，在深夜完成大樓「清零」作業，清查60戶、召回大樓142名住民採檢。高雄市衛生局今天尚未公布採檢結果，隔壁大樓有些民眾擔心感染，早上趕到鳳山醫院做篩檢。

高雄24日公布一名女性確診者足跡，相隔6天後，足跡地點大樓又出現篩檢陽性者，市府於是採取高規格應對。昨天花了8小時清查60戶，約142名住戶接受篩檢，然後用遊覽車送多處防疫旅館檢疫14天。

今早鳳山這棟大樓完全沒有人進出，附近商家鐵門都拉下來，路上也很少行人。一名隔壁大樓的先生來查看情形，說市府昨天即在現設了篩檢站，不只這棟有確診個案的大樓住戶篩檢，附近民眾想要來採檢的也可以，他們那棟就有不少人也做了採檢。

隔壁棟大樓的一對母女早上出門要去鳳山醫院做採檢，母親說，雖然兩棟大樓有街距，也沒有什麼互通，但還是去採檢一下比較安心。

高雄市環保局表示，昨天已對大樓外部商家、街道，以及大樓內部電梯口、樓梯等公共區域，進行清消；今天上午也繼續在附近消毒。

居民表示，希望市府趕快公布疫調、採檢結果，及應對策略，讓民眾安心些。

高雄鳳山一處大樓傳出確診，高雄市環保局人員在附近街道、商家進行清消。記者徐如宜／攝影
高雄鳳山一處大樓傳出確診，高雄市環保局人員在附近街道、商家進行清消。記者徐如宜／攝影

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