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6月30日疫情懶人卡／高雄鳳山一大樓傳確診、基隆便當店老闆與熟客聊天也中鏢

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月29日疫情懶人卡

▌便當店老闆與確診熟客聊15分鐘也中了 基市府展開疫調

基隆29日新增1起新冠肺炎確診病例，市長林右昌說，確診者的太太在新北汐止開便當店，他會去幫忙外送。6月初與店的熟客聊天超過15分鐘，幾天後對方確診，打電話提醒他注意，後來就醫採檢確診。基市府接獲通報，已展開疫調。...more

▌高雄鳳山一大樓傳確診 市府展開8小時清零大作戰

高雄24日公布一名女性確診者足跡，相隔5天後，足跡地點大樓又出現篩檢陽性者，市府不敢輕忽，市長陳其邁下令要求大樓內60戶、142名住戶接受篩檢，隨後送防疫旅館，從中午忙到晚上8點多，長達8小時馬拉松式作戰，完成整幢大樓清零目標。...more

新冠肺炎 COVID-19

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