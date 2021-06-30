6月30日疫情懶人卡／高雄鳳山一大樓傳確診、基隆便當店老闆與熟客聊天也中鏢

彭博資訊28日公布最新「全球防疫韌性排名」，台灣從5月的15名再退至第44名。在4項評分指標中，都拿到意味「較差」的橘紅色成績，其中「航班載客力」排名墊底。中央流行疫情指揮中心昨天解釋，這次指標依據的主要項目，以邊境開放為主，台灣這2個月遇到國內疫情爆發，相對在邊境管理有做調整，相信這些指標足以提供疫情及整體防疫措施計畫，都會有相關檢討和改進。

2021-06-30 07:00