永樂市場現北農接觸確診者 157攤商PCR結果出爐

台北市市場處今晚表示，永樂市場25日獲報有1例北農接觸史確診案例，除立即配合清消、停業外，28日也完成相關攤商及從業人員的PCR核酸檢測，今天確定157名攤商均為陰性。

市場處今晚發布新聞稿表示，北市永樂市場25日接獲通報有1例台北農產運銷公司接觸史新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，隨即通知1樓全體攤商配合清消停止營業。

同時，也針對確診攤商攤位及周圍相鄰9個攤位店家範圍加強消毒，並自26日、27日、28日連續封攤3天，且要求停業。

市場處指出，台北市政府28日已協助完成永樂市場攤商及從業工作人員PCR核酸檢測，今天確認157名攤商檢驗結果全數為陰性，後續將持續追蹤並配合中央流行疫情指揮中心專案進行施打疫苗。

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