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新莊、林口有不明感染源 新北家禽將再全面篩檢

聯合報 / 記者王敏旭張睿廷張哲郢／新北即時報導
新北今新增22例確診案例，其中有2例不明感染源分別在林口、新莊。圖／新北市府提供
新北今新增22例確診案例，其中有2例不明感染源分別在林口、新莊。圖／新北市府提供

新北今新增22例確診案例，其中有2例不明感染源分別在林口、新莊，新北市長侯友宜今在防疫記者會指出，2例生活非常單純，沒有清楚的傳播鏈，會再繼續追查感染源；新北家禽合作社有26人為陽性，將於7月1日再度安排從業人員全面篩檢。

22例分別為中和5例，板橋4例，新店3例，三峽、土城各2例，新莊、五股、泰山、林口、汐止、深坑各1例。侯友宜表示，12例位於集中檢疫中心，當中有8例解隔離前核酸檢測（PCR）為陽性，這12例並沒有傳染鏈。

侯友宜說，22例中有7例與北農、環南市場有關。3例為在北農擺攤、環南市場的魚販；家戶4例，有1例是土城在家內被在北農確診的家人感染，3例在板橋共2個家庭，也是受到環南市場影響。

另外5例與台北市相關，3例是遭台北病友在醫院內感染，1例在台北保養廠，1例在台北某公司，但都居住在新北市。侯友宜指出，相關疫調均有通報台北市。

侯友宜表示，針對民生大型市場、果菜批發公司篩檢，新北板橋、三重篩檢3627人都陰性，樹林肉品市場篩檢724人都陰性，三重漁市場595人也都陰性，泰山新北家禽合作社683人有26人為陽性。

侯友宜說，新北家禽合作社從業人員，將於7月1日再次安排篩檢；蘆洲大台北市場也自主快篩891人皆為陰性，另還有100多名從業人員未快篩，請儘速快篩，若未落實防疫作為，嚴重時休市。

侯友宜指出，淡水清水市場受到北農波及已休市清消，未來若沒落實人流管制，複檢沒過就停業；另外要求市場、夜市每天記錄員工自主健康監測結果，有症狀就篩檢，稽查發現沒落實就開罰3000元至1萬5000元，且做不到就休市。

新北今新增22例確診案例，7例與北農及環南市場有關、5例與台北市相關。圖／新北市府提供
新北今新增22例確診案例，7例與北農及環南市場有關、5例與台北市相關。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜今在防疫記者會指出，不明感染源的2例生活非常單純，沒有清楚的傳播鏈，會再繼續追查感染源。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜今在防疫記者會指出，不明感染源的2例生活非常單純，沒有清楚的傳播鏈，會再繼續追查感染源。圖／新北新聞局提供

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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