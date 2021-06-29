苗栗首例確診死亡 衛生局：京元電染疫接觸者

苗栗縣今天無新增確診個案，但出現確診死亡首例，縣府指出，患者為67歲婦人，有高血壓病史，為京元電群聚案相關接觸者，發病後約2週血氧下降、呼吸困難，插管急救不治。

苗栗縣衛生局表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診死亡病例為案13247，居住後龍鎮、女性、67歲，有高血壓病史，6月13日咳嗽、發燒，6月15日確診收治縣內負壓隔離病房，6月26日呼吸急促、肺炎加劇，同日轉院至縣內急重症責任醫院，6月27日血氧下降出現呼吸困難、插管急救無效後，宣布死亡。

衛生局副局長莊素玲指出，死亡個案獨自在後龍鎮租屋居住，房東（案11485）的姪女為京元電子染疫員工，婦人雖未與房東同住，但2人仍偶有接觸，從疫調判斷屬京元電相關傳播鏈確診；至於婦人當時匡列接觸者共11人均已解除隔離。

縣府表示，有關美國捐贈240萬劑莫德納疫苗，苗栗縣獲撥2萬2400劑，第1批1萬4000劑預計7月1日撥入、7月8日配送8400劑。目前針對首批撥入疫苗規劃開放第1至6類、第8類（本次優先75歲以上長者及孕婦施打）及已接種莫德納第1劑之鄉親施打，7月2日起，於18鄉鎮市衛生所、社區接種站及各合約醫療院所開打，75歲以上長者，仍維持由村里長或村里幹事依分里別、分時段通知接種。

縣府指出，苗栗縣已連續3天零確診，但近日Delta變種病毒已台灣造成群聚感染，仍沒有鬆懈的本錢，提醒民眾持續配合盡量別外出，確實戴口罩、勤洗手，避免跨縣市移動，遵守各項三級警戒防疫措施。

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