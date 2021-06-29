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找不到感染源！新增案14734為Delta變異株 太太也染疫

【6/29確診地圖】本土新增54例、8死 陳時中：疫情相對低點

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【6/29確診地圖】本土案例新增54例、死亡8例！陳時中：疫情相對低點

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／擷取自指揮中心直播影片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／擷取自指揮中心直播影片

我國今天新增54例COVID-19確定病例，均為本土個案，8例死亡案例。指揮中心指揮官陳時中表示，這段時間疫情處在相對低點，但也不排除是採檢量比較低有關，但確定整體發病病例往下走，目前解隔離75.1%。

指揮中心表示，今日新增之54例本土病例(其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年6月16日至6月28日。個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，為5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至6月27日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月27日累計公布13435位確診個案中，已有10086人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

指揮中心統計，截至目前國內累計1311961例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1295813例排除)，其中14,748例確診，分別為1170例境外移入，13,525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計102例移除為空號。自2020年起累計643例COVID-19死亡病例，其中635例本土，個案居住縣市分布為新北市325例、臺北市245例、基隆市21例、桃園市18例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

今天本土增加54案例、死亡8例。圖／指揮中心提供
今天本土增加54案例、死亡8例。圖／指揮中心提供

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