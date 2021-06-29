聽新聞
test
0:00 / 0:00
防變種病毒Delta 屏東3133人篩檢PCR陰性
屏東枋山鄉發生Delta變種病毒群聚感染，縣政府24日起陸續在枋山鄉及枋寮鄉設置3個篩檢站，篩檢3914人中有3133人核酸檢測（PCR）陰性，其餘檢驗中。
屏東枋山鄉發生Delta變種病毒（最早在印度發現）群聚案，到昨天為止，包括感染源秘魯返台祖孫在內，共有10人感染，另有2名確診者基因定序檢驗中。
縣政府從24日起在枋山鄉老人活動中心設篩檢站進行疫情熱區善餘、楓港2個村村民全面篩檢，27日並增加枋山加祿國小篩檢站。
另外，枋寮鄉一名73歲果農確診新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），因與枋山Delta確診者曾經同一天到枋寮醫院就醫，縣府昨天在枋寮國小設篩檢站篩檢。
縣長潘孟安今天在臉書（Facebook）表示，截至今天上午7時30分，3個篩檢站共篩檢3914人，其中3133人PCR陰性，其餘檢驗中，其中Delta疫情熱區的枋山鄉善餘和楓港2個村篩檢2149人，PCR全部都是陰性。
針對枋寮果農確診案，雖感染源還待釐清，但縣政府為了防堵可能的感染源今天再擴大篩檢，除了昨天設置的枋寮篩檢站外，今天再增加東海國小社區篩檢站及建興國小社區篩檢站，增設的2篩檢站今天下午1時啟用。
疫情快報
▪【疫情專題】今日新增88例本土、9例死亡 解隔離人數達75.1%
▪【今日疫情懶人卡】桃園增2男女確診 護理之家110人採檢結果出爐
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言