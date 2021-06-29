6天跑7間旅館！中壢確診男「行業特別」引熱議 神秘職業曝光

桃園市政府昨天下午公布新增2例確診者，其中1例中壢食品廠家庭群聚感染的案14590，連續更換住過7家旅館，引起各旅館憂心，市長鄭文燦疫調他的職業比較特殊，交往比較複雜，如今他的神秘職業曝光，該案男子從事的是「放款工作」。

新聞處長詹賀舜公布案14590足跡，在19至24日分別住過奇異果共享旅店、IF音樂商務旅館、奇美時尚旅館、麗星汽車旅館、貝多芬快捷旅店、i hotel時租旅店、摩斯汽車旅館。

案14590足跡。 圖／桃園市政府提供

鄭文燦表示疫調他的職業比較特別，交往比較複雜，疫調從這裡追蹤他足跡公告，主要是要避免風險，因為個案是在大的群聚感染的1個個案，要確保該群聚感染不至再擴大。

根據「中時新聞網」報導，案14590自覺和確診者接觸，不敢跟家人同住，不斷投宿不同旅店，直到日前身體不適自行到桃園醫院採檢後確診，據了解案14590是從事「放款工作」，從4月底5月初有跟中壢超級傳播者見面。

市府對此指出，案14590雖然對行蹤交代不清，但是他一開始就有承認住在各個汽車旅館，因此不構成隱匿，不會對他開罰。

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