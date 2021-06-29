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6月29日疫情懶人卡／桃園增2男女確診 護理之家110人採檢結果出爐
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月28日疫情懶人卡）
▌桃園增2男女確診 護理之家確診轉陰及110人採檢均陰
桃園市政府28日下午公布新增2例確診者，衛生局長王文彥28日晚表示，1例是50多歲女性上班族，採檢確診後，原匡列家人3人及雙北同事7人共10人居隔後，再匡列同事增為16人居隔，另1例桃園一家護理之家60多歲男性住民，採檢陽性後，該局匡列護理之家住民83人及工作人員27人共110人採檢，該男住民二採轉陰，110人採檢結果亦均陰性，仍將進一步加強必要防疫措施。
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