快訊

接種輝瑞、莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月29日疫情懶人卡／桃園增2男女確診 護理之家110人採檢結果出爐

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月28日疫情懶人卡

▌桃園增2男女確診 護理之家確診轉陰及110人採檢均陰

桃園市政府28日下午公布新增2例確診者，衛生局長王文彥28日晚表示，1例是50多歲女性上班族，採檢確診後，原匡列家人3人及雙北同事7人共10人居隔後，再匡列同事增為16人居隔，另1例桃園一家護理之家60多歲男性住民，採檢陽性後，該局匡列護理之家住民83人及工作人員27人共110人採檢，該男住民二採轉陰，110人採檢結果亦均陰性，仍將進一步加強必要防疫措施。

...more

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

擋Delta「阻絕境外 管控境內」 侯鄭喊入境兩篩

昨天新增六十名本土個案、三例死亡案例，雙雙創下四十四天三級警戒以來新低紀錄。指揮中心指揮官陳時中表示，案件數較少，應和周末採檢人數較少有關，但確定整體發病病例往下走，是好現象。不過，周末人流有些增加，則是隱憂。

秘魯祖孫返台疫調 兩縣市互推

秘魯返台祖孫確診新冠肺炎，因設籍台中、抵台後直奔屏東娘家居家檢疫，疫調該由台中或屏東負責，引起兩縣市論戰。屏東縣認為，台...

觀察站／警覺有多鬆？Delta一路不設防 秘魯祖孫確診12天才基因定序

屏東縣出現Delta變異株群聚感染事件，傳播鏈持續擴大，若仔細拆解這對感染Delta病毒的秘魯祖孫足跡，從入境到抵達屏東...

6月29日疫情懶人卡／桃園增2男女確診 護理之家110人採檢結果出爐

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

【疫情這堂課】長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？ 拆客機座椅大破大立！

35年前，孫嘉明剛進長榮航空當業務，老闆告訴他：「當Sales沒有悲觀的權利。」35年後，孫嘉明是長榮航空總經理，面對新冠疫情風暴，這句話仍然鼓勵著他與整個公司。

桃護理之家增1確診 採檢皆陰性

桃竹苗昨天僅桃園新增2例確診，其中1例為某護理之家60多歲男性住民，衛生局連夜疫調，其他83位住民及27位工作人員晚上採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。