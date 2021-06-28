秘魯嬤倒垃圾違規？ 潘孟安：監視器錄到足不出戶

屏東枋山因Delta變種病毒群聚感染，外界討論秘魯嬤倒垃圾是否違規，縣長潘孟安在線上記者會中說，監視系統錄到秘魯嬤將垃圾放置門外時與枋山嬤有寒暄，但她沒有跨出門外。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變種病毒（最早在印度發現）傳播力之強，國外已有一個錯身就感染的案例，而台灣首例Delta的傳染在屏東枋山群聚感染，是由一對從秘魯返台的祖孫傳播開來。

縣府26日公布，住在秘魯祖孫隔壁的枋山嬤向疫調人員表示，2人將垃圾放置門外時，都有戴口罩，相隔1至2公尺，有寒暄幾句就進屋，是否有違返規定，要再釐清。

這樣的說法，引發外界討論，外界質疑秘魯嬤倒垃圾是否違反規定，是否還有其他沒有說出的接觸真相，Delta隔空這樣的傳染途勁是否太強。

屏東縣長潘孟安昨天在線上記者會回答記者的提問時表示，疫調除了當事人陳述，還要透過錄監系統比對，目前看到的是秘魯嬤的確出來倒垃圾，但她足不出戶，把垃圾放在家門口，然後與一旁的枋山嬤因為是親戚，有寒暄打招呼，但並沒有踏出門外。

潘孟安說，至於有沒有違反規定，由中央疫情指揮中心來認定，請大家不要獵巫。

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