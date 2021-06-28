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桃園確診男交往複雜！6天換7家旅館 市府公布足跡

枋山專案擴大匡列 高市採檢778人陰性

中央社 / 高雄28日電
屏東縣府出動化學兵到枋山善餘及楓港兩村進行全村大消毒。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
屏東縣府出動化學兵到枋山善餘及楓港兩村進行全村大消毒。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

因應Delta變種病毒入侵，屏東縣政府擴大匡列接觸者，目前共168人送高雄集中檢疫；高雄市政府衛生局今天也表示，枋山專案持續進行，匡列加社區民眾採檢共778人皆呈陰性。

為因應最早在印度發現的Delta變種病毒侵台，高市府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由市長陳其邁主持記者會，說明高雄市「枋山專案」執行情形。

市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，市府目前已經匡列有枋山接觸史的貨運相關人員198人、市府及所屬學校機關181人、農會及市場68人、客運業者82人，合計共529人，經過PCR檢測，目前382人呈現陰性，並持續檢驗中。

根據高市枋山專案，包括有收到屏東縣衛生局簡訊通知曾至枋寮醫院或枋山鄉民眾、與確診個案接觸者有接觸、6月6日具枋山旅遊史者皆開放採檢。潘炤穎表示，現已有396名社區民眾前往篩檢，快篩及PCR複驗結果皆無異常，有需要民眾可向33處社區快篩站預約。

除了支援屏東縣檢驗量能，高雄市衛生局長黃志中表示，高雄有6家中央轄管集中檢疫所，目前因屏東擴大匡列，168人送到高市集中檢疫，全天候都有醫護待命，市府也與集檢所人員密切聯繫，確保後備支援協助。

陳其邁指出，Delta變種病毒傳播力很高，家裡有一人感染，家人同處密閉空間就容易受到感染，屏東個案幾乎都是同住者，所以除了外出戴口罩，非同住者的室內非必要社交聚會一律停止。

陳其邁再次呼籲企業調查具枋山旅遊、接觸史員工，也請基層診所落實旅遊史、接觸史詢問，特別要針對14天內3次、7天2次就醫病患開立轉診單；若未按規定通報，將依「傳染病防治法」處分，發現確診者則會提供獎金。

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