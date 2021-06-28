擴大屏南專案堵Delta？ 陳時中：先隔離才是重點

圍堵屏東Delta變種病毒群聚，目前啟動枋山專案在熱區開設篩檢站。外界關注指揮中心是否規劃超前部署屏南專案擴大篩檢，但指揮官陳時中認為，現階段隔離才是重點。

最早在印度發現的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變種病毒入侵，秘魯入境祖孫造成屏東縣枋山鄉12人群聚感染，其中8例病毒定序為Delta變種。自24日起在陸續開設枋山國中設置篩檢站、加祿社區篩檢站、枋寮社區篩檢站。

今天下午中央社記者在指揮中心記者會中提問，病毒一向跑得比疫調快，圍堵屏東群聚擴散，是否考慮將「枋山專案」升級為「屏南專案」擴大篩檢。陳時中說，雖然其他國家圍堵疫情的重點是擴大採檢，找出隱藏病人，但他認為，屏東現階段防疫重點是隔離，確保疫情不會往外擴。

陳時中說，擴大採檢、隔離各有利弊，「我們根據疫情發展，選擇可控制方法」，現在屏東熱區開始設立採檢站，整體防疫策略確實是擴大採檢，屏東縣不只在部分村裝設置採檢站，當地醫院門急診暫停，幾乎採取全院採檢，希望用這些方式控制疫情

陳時中表示，再擴大採檢規模也不是不行，且國內採檢量能也充足。但他評估，現階段再度擴大採檢，反而可能造成群聚，若管理不善，將產生更多問題，應該採取「多少證據、辦多少事」的精神。

另外，針對秘魯入境祖孫疫調責任歸屬，陳時中僅說，疫調主責單位以居住地為主，秘魯入境祖孫出國前居住地和設籍地都在台中，強調疫調是大家一起來。

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