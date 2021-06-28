桃園確診男子交往複雜 6天住7家旅館

桃園市今天公布26日的案14590活動足跡，市長鄭文燦表示，個案是先前某群聚感染案中的1人，因職業特別、交往複雜，於19到24日期間，曾住過桃園區及中壢區共7家汽車旅館。

桃園市政府下午在臉書（Facebook）直播新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，衛生局長王文彥指出，國內今天新增60例本土確定病例，其中桃園市有2例本土個案，年齡介於50多歲至60多歲之間，桃園市累計確診案例810人，目前居家隔離人數332人。

王文彥說，其中1例為50多歲女性，在台北工作居住於桃園，每天搭台鐵換捷運上班，27日因頭暈前往醫院採檢陽性，CT值17，感染源調查中，疫調除匡列3名家人，也有7名台北同事列入居家隔離採檢、另有6人自主健康管理並進行採檢，同時通知雙北市。

新聞處長詹賀舜表示，這名確診個案，曾於23日到25日期間，規律的搭乘台鐵自強號145、147、272車次，在早上6時30分許、傍晚6時或6時30分許往返台北中壢。

另一例個案為桃園市某護理之家住民，有糖尿病史，18日已接種第一劑疫苗，日前因血糖問題送醫，在醫院採檢時呈現陽性，CT值35.3，由於該護理之家頗具規模，市府昨晚獲報後連夜進行疫調。

王文彥指出，目前護理之家住民除了確診者外有83人，另有27名工作人員，今天凌晨已採檢結束，但早上再次針對確診者採檢結果為陰性，不排除是很久以前的感染案，市府第一時間還是匡列採檢完成，並等候結果再決定進一步該如何處置。

詹賀舜另外補充說明26日的案14590足跡，曾於19日到24日前往桃園區的IF音樂商務旅館、麗星花園汽車旅館；中壢區的奇異果共享旅店中壢車站店、奇美國際時尚旅館、貝多芬快捷旅店、i hotel電競時租旅館、摩斯汽車旅館，提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

桃園市長鄭文燦表示，案14590是在先前某家庭、朋友、職場群聚感染案中的1人，因為職業比較特別、交往複雜，個案一開始就承認都住在各汽車旅館，市府花了很多精神追蹤群聚感染的輪廓，公告足跡主要是避免風險，希望確保群聚感染不再擴大。

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