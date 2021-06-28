桃園新增2確診者 護理之家1住民染疫匡110人篩檢

桃園市政府今天下午公布新增2例確診個案，衛生局表示，1例是50多歲女性上班族，採檢確診後，匡列家人及雙北同事共10人採檢居隔、6人自主健康管理；另1例桃園一護理之家60多歲男性住民，篩檢陽性後，該局連夜疫調及匡列護理之家住民83人及工作人員27人共110人採檢，視結果如有必要，該護理之家一樓住民全部清空。

王文彥表示，案14760是50多歲女性，家住桃園、在每天搭台鐵、北捷上班，生活規律，6月27日頭暈篩檢陽性，採檢陽性Ct值17，該局匡列3名家人及雙北7名同事採檢居隔共10人，另6人自主健康管理。

案14795是一家護理之家60多歲男性住民，有糖尿病史，他在6月18日打過第一劑疫苗，至25日血糖飆到500送醫，採檢陽性Ct值35，該局立即連夜疫調匡列該護理之家住民83人及護理工作人員27人總共110人篩檢，將等110人採檢結果再來決定，如有必要，該護理之家一樓住民全部清空。

王文彥、新聞處長詹賀舜表示，新增2例確診者，全市累計確診人數達810人，居家隔離人數降到332人，是比較高興的事，2例確診者分布在平鎮、八德區，其中案14760在本月23至25日，分別搭台鐵自強號145、147、272車次，民眾若有重疊足跡，請自我檢測。 桃園市新聞處長詹賀舜公布新增2例確診者足跡。圖/市政府提供 桃園市新聞處長詹賀舜公布新增2例確診者足跡。圖/市政府提供

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