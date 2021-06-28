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桃園確診男交往複雜！6天換7家旅館 市府公布足跡

台南家庭群聚追感染源 1未確診家人血清抗體陽性

中央社 / 台南28日電

台南市政府今天指出，昨天增加8例家庭群聚確診病例，疫調原本懷疑1名曾到過彰化的未確診家人為感染源，經檢驗後排除，但發現另1名未確診家人血清抗體陽性，正深入釐清中。

台南市長黃偉哲今天下午出席市府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會時指出，今天台南市沒有新增確診病例；針對昨天增加的8名安南區家庭群聚個案，台南市府今天已啟動安南區2個篩檢站。

其中，1個篩檢站主要提供社區鄰里民眾篩檢，另一個篩檢站是針對安南果菜市場的攤商、承銷人員及工作人員，希望藉擴大篩檢讓市民安心。

台南市衛生局長許以霖表示，安南區家庭群聚事件匡列接觸者131人，其中124人核酸檢測（PCR）陰性、7人報告未出；再擴大匡列住家同社區共19戶、41人，PCR檢測皆為陰性；今天起連續3天在安南區擴大篩檢，預計3天可篩檢約4000人次。

許以霖指出，在疫調追查感染源部分，原本懷疑為確診者家族中1名曾到過彰化的未確診者，經PCR及血清抗體檢測都是陰性後排除，但發現家族中另1名未確診成員PCR檢測陰性、血清抗體有陽性反應，代表可能曾遭受感染並康復，目前正進一步釐清相關足跡。

許以霖表示，近日有外界指稱這起家庭群聚可能與屏東感染Delta變異株確診者曾到台南有關，實際結果雖還有待病毒基因定序判定，但從確診者的症狀來看，Delta變異株通常症狀是頭痛、喉嚨痛、流鼻水等，與安南區這8例主要是發燒等症狀不太一樣。

他說，安南區家庭群聚最早在6月10日就有人出現症狀，但屏東確診者是在11日以後才有台南足跡，從目前疫調資料研判，關聯性可能不大。

許以霖表示，疫調過程中發現安南區這個不幸染疫的家庭背景很單純，希望外界不要把他們當成罪犯來攻擊，可以有多一點同理心。

屏東近日爆發計程車司機群聚疫情，經疫調發現，有染疫乘客的親戚是從秘魯返台的祖孫，依最新病毒基因定序，確認秘魯返台祖孫感染最早在印度發現的Delta變異株。此群聚有2名確診者曾在6月中旬到過台南。

新冠肺炎 COVID-19

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