北市府115人確診 黃瀞瑩：74人已康復
民進黨籍台北市議員陳怡君今天指出，台北市政府確診者高達115人，要求落實疫調；台北市政府副發言人黃瀞瑩說，其中74人已康復，確診者如實匡列及隔離，並無蓋牌。
陳怡君今天發布新聞稿表示，北市府一名負責市政大樓11樓的駐衛警6月20日確診感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），引發各界高度關注，但截至6月23日止，北市府確診人數已高達115人，又以衛生局的33人最多、其次為警察局的28人。
她呼籲，資訊公開透明為預防病毒擴散的重要一環，北市府應落實疫調及足跡公開透明，才能做好防範，讓基層員工可安心上班。
對此，黃瀞瑩下午回應表示，自5月21日至6月23日止，北市府員工共計115人確診，其中已有74人康復，並指北市府早已施行居家辦公及分區辦公等措施，且制定員工確診後的標準作業程序（SOP），如實進行匡列及隔離，根本沒有蓋牌一事。
黃瀞瑩說，希望勿再以統計數字玩文字遊戲製造恐慌，這對防疫工作毫無意義。
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