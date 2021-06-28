屏東變種群聚未擴大 死亡3例算最低

屏東Delta變種病毒群聚數未擴大，且單日新增確診數（60例）、死亡數（3例）都是三級警戒以來的最低值！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，發病病例數已在減少，且出現確診者的縣市有所減少，但人流增加是個隱憂，並再度呼籲民眾儘量減少外出。

Delta變種暫無擴散

對於近日在屏東引起民眾不安的Delta變種群聚案，陳時中表示，相關居家隔離人數共178人，且目前追回與秘魯祖孫當初同班機的旅客共38人，其中34名為陰性，尚有3人檢驗中，另一位旅客已經出境，其餘包括該對祖孫曾搭乘的計程車司機等接觸者，檢驗結果亦為陰性。

因此，陳時中說，目前沒有看到該群聚案脫離區域傳播的情況。至於屏東篩檢站的部分，27日增設篩檢站後，共篩檢587人，結果均為陰性，四天共驗1500人，且均無新增確診案例，但仍希望繼續擴大篩檢，及早阻斷社區傳播鏈。

至於Delta變種病毒相關症狀，指揮中心專家小組召集人張上淳說，新加坡目前的觀察數據顯示，發燒佔七成最多，咳嗽是四成六，其他個案有出現喉嚨痛、鼻塞流鼻水等，症狀嚴重的患者可能發生呼吸困難，但臨床表現上與目前面對的Alpha變種病毒並沒有太大的差異，民眾若出現相關呼吸道症狀務必儘速就醫。

三級警戒來最低值

28日新增之60例本土病例中，其中31例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，共26例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於6月19日至6月27日。個案分佈以新北市33例最多，其次為臺北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例

死亡案例部分，為2例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月23日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於6月25日至6月26日。

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