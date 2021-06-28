快訊

新北這區零確診破功 侯友宜：2人遭到院內感染波及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東變種群聚未擴大 死亡3例算最低

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

屏東Delta變種病毒群聚數未擴大，且單日新增確診數（60例）、死亡數（3例）都是三級警戒以來的最低值！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，發病病例數已在減少，且出現確診者的縣市有所減少，但人流增加是個隱憂，並再度呼籲民眾儘量減少外出。

Delta變種暫無擴散

對於近日在屏東引起民眾不安的Delta變種群聚案，陳時中表示，相關居家隔離人數共178人，且目前追回與秘魯祖孫當初同班機的旅客共38人，其中34名為陰性，尚有3人檢驗中，另一位旅客已經出境，其餘包括該對祖孫曾搭乘的計程車司機等接觸者，檢驗結果亦為陰性。

因此，陳時中說，目前沒有看到該群聚案脫離區域傳播的情況。至於屏東篩檢站的部分，27日增設篩檢站後，共篩檢587人，結果均為陰性，四天共驗1500人，且均無新增確診案例，但仍希望繼續擴大篩檢，及早阻斷社區傳播鏈。

至於Delta變種病毒相關症狀，指揮中心專家小組召集人張上淳說，新加坡目前的觀察數據顯示，發燒佔七成最多，咳嗽是四成六，其他個案有出現喉嚨痛、鼻塞流鼻水等，症狀嚴重的患者可能發生呼吸困難，但臨床表現上與目前面對的Alpha變種病毒並沒有太大的差異，民眾若出現相關呼吸道症狀務必儘速就醫。

三級警戒來最低值

28日新增之60例本土病例中，其中31例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，共26例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於6月19日至6月27日。個案分佈以新北市33例最多，其次為臺北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例

死亡案例部分，為2例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月23日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於6月25日至6月26日。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

入境「做半套」 陳時中：專案才進出採「行之有年」

維持二位數確診！陳時中：假日人流增加是隱憂

陳時中證實 周三又有莫德納疫苗抵台

【6/28確診地圖】本土+60 陳時中：整體病例往下走

相關新聞

新北烏來區零確診破功 2人遭院內感染波及

新北市烏來區至今零確診在今日破功，市長侯友宜公布，新增33例確診者中有2例來自烏來，分別是1名91歲老婦以及其看護。侯友...

中市連3天零確診 盧秀燕：與秘魯返台確診同班機14人均陰性

台中市到今天連3天零確診，也是台中市進入三級警戒後首次如此。市長盧秀燕今並表示，面對變種病毒Delta入侵台灣，市府已成...

曾接觸屏東Delta確診者 印尼移工躲南投警急尋回

屏東縣遭Delta變種病毒入侵，疫情拉警報，南投縣卻傳出一名與印尼籍逃逸移工與確診的白牌計程車司機有接觸，負責衛生及警政...

影／疫調足跡隱匿？ 潘孟安：資訊透明化

屏東縣確診個案14734是73歲果農6月16日與枋山群聚確診案14409白牌車司機乘客的足跡有重疊，屏東縣府昨未在第一時...

影／潘孟安：枋山篩檢後 枋寮、春日、獅子將擴大篩檢

屏東縣新增縣內確診者與確診個案感染Delta變異株者足跡重疊，為阻斷可能感染源，徹夜在枋寮國小啟架設篩檢站，上午開始枋寮...

大專院校調查教職員施打意願卻不能選疫苗 教授憂成「高端疫苗試驗品」

大學教師還未納入第七類優先施打疫苗對象，不過最近各大專校院開始調查大學教職員接種疫苗的意願，但調查表上寫明無法選擇施打疫苗廠牌，讓經常需要出國的教授們擔心，如果被分配打國際沒認證的國產疫苗，怎麼辦？也有大學教師認為政府將教師分為高中職以下與大專院校是「邏輯上錯誤的概念」，直指一切都是因為政府太自滿，疫苗採購不力所造成。不過，也有學者認為，政府應先將第八與第九順位的老人家與病殘人士優先施打。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。