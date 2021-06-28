防Delta病毒 屏東群聚居隔者皆陰性

南台灣爆發Delta變種病毒群聚感染，屏東計程車司機群聚已有12人染疫，昨天指揮中心表示，基因定序證實其中8人感染Delta，研判屬同一個群聚。指揮官陳時中表示，目前群聚仍為12人，居家隔離178人，包含在新北市的接觸者，PCR檢驗都是陰性。

陳時中表示，與秘魯祖孫同班機的接觸者檢驗38位，其中34位PCR皆為陰性，一人已出境，三人檢驗中。

至於屏東地區篩檢情況，陳時中說，6月27日增加加祿社區篩檢站，今天也新增枋寮社區篩檢站，篩檢情況順利。昨天檢驗587人PCR都陰性，四天下來檢驗1500位都是陰性，將持續透過廣篩更了解疫情狀況，及早找出病例，把社區傳播鏈截斷。

陳時中表示，外界也關心這12例之外的枋寮確診個案，案14734。目前個案檢體已送至昆陽做基因定序，兩天後結果可以出爐，以釐清與群聚的相關性。

他說，個案主要是要準備住院開刀，入院前全部規定住院前須接受PCR檢驗，6月26日入院前檢驗時發現陽性，往前追溯6月20日有兩位親戚從台北南下探視，因此於6月27日列入密切接觸者，採檢結果陰性。

因為個案曾到枋寮醫院門診看過幾次病，因此醫院感控升級於6月28日暫停門急診，並做環境清消醫院，但工作人員67人檢驗也都陰性；相關門診病人、陪病家人匡列274人，均列為居家隔離入住集中檢疫所，正在加速檢驗中。 枋寮確診個案（案14734)調查追蹤情形。圖／指揮中心提供

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